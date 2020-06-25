25 июня. Mossovetinfo.ru – К 2035 году в ТиНАО планируется построить 25 новых станций метро и проложить 72 километра линий метрополитена, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.



Кроме того, для обслуживания поездов планируется построить четыре электродепо. Они будут построены на новых участках действующих линий метро и на новых линиях метрополитена.



Жидкин напомнил, что с 2012 года в ТиНАО уже открылось 8 станций метрополитена. Открытие станций метро становится катализатором развития прилегающих территорий, и приводит к росту цен на недвижимость.