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К 85-летию ВДНХ запустили тематический спецпроект
2 августа — Mossovetinfo.ru — К 85-летию ВДНХ московские власти запустили тематический спецпроект и новое приложение...
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01.08.2024, 08:57
Стартовал масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»
1 августа — Mossovetinfo.ru — С 1 августа начал свою работу самый масштабный форум-фестиваль этого лета «Территория ...
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29.07.2024, 09:35
Сервис Russpass собрал уже более 30 тысяч предложений для туристов - Сергунина
29 июля — Mossovetinfo.ru — Туристическим сервисом Russpass, созданным по инициативе Правительства Москвы, воспользовал...