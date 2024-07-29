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Город (Москва и область)     02.08.2024 09:49

К 85-летию ВДНХ запустили тематический спецпроект

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Теги:  ВДНХ  юбилей  спецпроект  программа  акции  мэр 

2 августа — Mossovetinfo.ru — К 85-летию ВДНХ московские власти запустили тематический спецпроект и новое приложение, сообщает в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«На сайте можно узнать о программе «Возрождение ВДНХ», увидеть архивные и современные кадры павильонов. Важная часть ресурса — «Народный альбом» с личными воспоминаниями и фотографиями посетителей», говорится в сообщении.

«Здесь же опубликована программа мероприятий, приуроченных к 85-летию Главной выставки страны. К примеру, в субботу гостей ждут интерактивное представление по мотивам монументов ВДНХ, лазерная проекция и праздничный концерт», - отмечает мэр.

Также заработало новое мобильное приложение «ВДНХ», которое поможет спланировать визит на Выставку, выбрав самые интересные события и локации.

К юбилею ВДНХ гастрономические площадки Выставки подготовили специальные предложения и акции.

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Теги: 
ВДНХ  юбилей  спецпроект  программа  акции  мэр 

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