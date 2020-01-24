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Город (Москва и область)     24.01.2020 13:30

К Московскому инновационному кластеру присоединились более 200 научных учреждений

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Теги:  инновационный кластер  развитие  Наталья Сергунина 

24 января. Mossovetinfo.ru – Более 200 научных учреждений присоединились к московскому инновационному кластеру, сообщается на портале mos.ru.

Сообщается, что только с начала 2020 года к Московскому инновационному кластеру присоединились семь научных организаций.

«В январе количество участников кластера превысило 700. Это и технологичный бизнес, и производственные площадки, и технопарки, и больше 200 научных организаций. Их исследовательская база, несомненно, будет полезна многим участникам, например, для глубокой научной экспертизы проектов», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Указ о создании в Москве инновационного кластера президент России Владимир Путин подписал в 2018 году. Основной задачей кластера является создание базы для прорывного развития всей страны. Кластер должен помочь в создании внутренних связей и развитии кооперации между разработчиками и производителями инновационной продукции.


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Теги: 
инновационный кластер  развитие  Наталья Сергунина 

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