29 августа. Mossovetinfo.ru – Еще в пяти переулках в центре Москвы отремонтируют асфальтовое покрытие к началу сентября, сообщили ИА «Моссовет» в комплексе городского хозяйства столицы.
В настоящее время ремонтные работы по замене асфальтового покрытия идут в Девяткине, Колпачном, Потаповском, Сверчковом и Хохловском переулках. Помимо проезжей части, в переулках также обновят и тротуары. Всего в пяти переулках будет обновлено около 16 тысяч квадратных метров дороги и почти 8 тысяч квадратных метров тротуаров.
В работах принимают участие более 70 дорожных рабочих, около 40 единиц специальной дорожной техники и 120 самосвалов.
В течение 2018 года в Москве отремонтируют более 17 миллионов квадратных метров дорог.
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