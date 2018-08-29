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Город (Москва и область)     29.08.2018 09:24

К началу сентября асфальт отремонтируют еще в пяти переулках в центре Москвы

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Теги:  дороги  ремонт 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Еще в пяти переулках в центре Москвы отремонтируют асфальтовое покрытие к началу сентября, сообщили ИА «Моссовет» в комплексе городского хозяйства столицы.

В настоящее время ремонтные работы по замене асфальтового покрытия идут в Девяткине, Колпачном, Потаповском, Сверчковом и Хохловском переулках. Помимо проезжей части, в переулках также обновят и тротуары. Всего в пяти переулках будет обновлено около 16 тысяч квадратных метров дороги и почти 8 тысяч квадратных метров тротуаров.

В работах принимают участие более 70 дорожных рабочих, около 40 единиц специальной дорожной техники и 120 самосвалов.

В течение 2018 года в Москве отремонтируют более 17 миллионов квадратных метров дорог.


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Теги: 
дороги  ремонт 

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