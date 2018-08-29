29 августа. Mossovetinfo.ru – Еще в пяти переулках в центре Москвы отремонтируют асфальтовое покрытие к началу сентября, сообщили ИА «Моссовет» в комплексе городского хозяйства столицы.



В настоящее время ремонтные работы по замене асфальтового покрытия идут в Девяткине, Колпачном, Потаповском, Сверчковом и Хохловском переулках. Помимо проезжей части, в переулках также обновят и тротуары. Всего в пяти переулках будет обновлено около 16 тысяч квадратных метров дороги и почти 8 тысяч квадратных метров тротуаров.



В работах принимают участие более 70 дорожных рабочих, около 40 единиц специальной дорожной техники и 120 самосвалов.



В течение 2018 года в Москве отремонтируют более 17 миллионов квадратных метров дорог.