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Город (Москва и область)     20.08.2020 17:29

К отопительному сезону подготовлено 90% домов Москвы

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Теги:  отопительный сезон  подготовка 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Работы по подготовке городских объектов к осенне-зимнему сезону подходят к концу, к отопительному сезону в Москве подготовлено 90% домов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, подготовительные мероприятия по всем значимым социальным объектам уже завершены.

Подготовку к осенне-зимнему периоду ведут все городские службы, отремонтировано 138 котельных, 8,6 тысяч тепловых пунктов, 851 силовая трансформаторная подстанция, более 56 километров воздушных линий электропередач. Проведен профилактический осмотр водопроводных и канализационных сетей, проведена реконструкция и ремонт газопроводов.

Всего к отопительному сезону будет подготовлено более 73 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, около 8,5 тысяч объектов социальной инфраструктуры и более 30 тысяч объектов экономики.

Также будет выполнен плановый ремонт дорог и восстановительный ремонт мостов.

Бирюков отметил, что из-за пандемии коронавируса подготовительные работы к осенне-зимнему периоду начались на два месяца позже обычного, однако завершены они будут в срок – к 1 сентября.


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Теги: 
отопительный сезон  подготовка 

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