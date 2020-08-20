20 августа. Mossovetinfo.ru – Работы по подготовке городских объектов к осенне-зимнему сезону подходят к концу, к отопительному сезону в Москве подготовлено 90% домов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, подготовительные мероприятия по всем значимым социальным объектам уже завершены.
Подготовку к осенне-зимнему периоду ведут все городские службы, отремонтировано 138 котельных, 8,6 тысяч тепловых пунктов, 851 силовая трансформаторная подстанция, более 56 километров воздушных линий электропередач. Проведен профилактический осмотр водопроводных и канализационных сетей, проведена реконструкция и ремонт газопроводов.
Всего к отопительному сезону будет подготовлено более 73 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, около 8,5 тысяч объектов социальной инфраструктуры и более 30 тысяч объектов экономики.
Также будет выполнен плановый ремонт дорог и восстановительный ремонт мостов.
Бирюков отметил, что из-за пандемии коронавируса подготовительные работы к осенне-зимнему периоду начались на два месяца позже обычного, однако завершены они будут в срок – к 1 сентября.
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