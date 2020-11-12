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Город (Москва и область)     12.11.2020 09:34

Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

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Теги:  ПЦР-тест  тестирование  коронавирус  Анастасия Ракова  Ракова 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус в московских поликлиниках увеличили более чем на тысячу. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы.

Для этого процедурные кабинеты увеличили часы работы. Теперь во взрослой сети число ежедневно доступных слотов составит 4860, а в детской сети – 1170. Для того, чтобы сдать тест, необходимо записаться в одну из 162 поликлиник.

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Теги: 
ПЦР-тест  тестирование  коронавирус  Анастасия Ракова  Ракова 

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