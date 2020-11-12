10:13 В мире Президент Украины Зеленский госпитализирован после заражения коронавирусом
09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше
19:09 В России Массовая вакцинация от коронавируса по месту жительства начнется в январе-феврале - Гинцбург
18:54 Город (Москва и область) В Москве не будут проводить массовых новогодних и рождественских мероприятий
18:44 Власть Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ на доходы выше 5 миллионов рублей
09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше
21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти
14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах
14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время
14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября
14:17 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры в Москве с 13 ноября смогут пускать не более 25% зрителей