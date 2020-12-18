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Город (Москва и область)     18.12.2020 16:29

Кафе и ресторанам Москвы продлили время работы

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Теги:  кафе  рестораны  время работы  коронавирус  ограничения 

18 декабря. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы решили продлить на один час время работы кафе и ресторанов, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В эфире радиостанции «Серебряный дождь» Немерюк рассказал, что власти договорились с хозяевами кафе и ресторанов о том, что последний посетитель может зайти в заведение в 23:00. После этого кафе или ресторан должны быть закрыты на вход, однако посетители могут сделать заказ.

К полуночи все посетители должны оплатить счета и покинуть заведение. В полночь сотрудники обязаны закрыть ресторан или кафе.

При этом, для ночных развлекательных заведений, а также для баров срок окончания работы остается прежним - они должны закрываться в 23:00.

С 13 октября в Москве введены дополнительные ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Среди введенных ограничений, запрет ресторанам, барам, кафе, а также развлекательным заведениям (караоке, боулинг, дискотеки, ночные клубы) работать в период с 23:00 до 06:00.



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Теги: 
кафе  рестораны  время работы  коронавирус  ограничения 

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