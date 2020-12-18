18 декабря. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы решили продлить на один час время работы кафе и ресторанов, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В эфире радиостанции «Серебряный дождь» Немерюк рассказал, что власти договорились с хозяевами кафе и ресторанов о том, что последний посетитель может зайти в заведение в 23:00. После этого кафе или ресторан должны быть закрыты на вход, однако посетители могут сделать заказ.
К полуночи все посетители должны оплатить счета и покинуть заведение. В полночь сотрудники обязаны закрыть ресторан или кафе.
При этом, для ночных развлекательных заведений, а также для баров срок окончания работы остается прежним - они должны закрываться в 23:00.
С 13 октября в Москве введены дополнительные ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Среди введенных ограничений, запрет ресторанам, барам, кафе, а также развлекательным заведениям (караоке, боулинг, дискотеки, ночные клубы) работать в период с 23:00 до 06:00.
16:29 Город (Москва и область) Кафе и ресторанам Москвы продлили время работы
16:03 Город (Москва и область) Прививку от коронавируса с 21 декабря смогут сделать около миллиона москвичей - Собянин
14:52 Власть Путин сообщил о скором появлении новых российских вакцин от коронавируса
13:36 В России В России появится киберполиция
12:58 Общество В центре Гамалеи рассказали о «лайт-вакцине» от коронавируса
11:29 Город (Москва и область) С 21 декабря записаться на вакцинацию в Москве смогут работники СМИ, промышленности и транспорта
23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек
17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США
08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны
13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной
17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье