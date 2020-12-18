18 декабря. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы решили продлить на один час время работы кафе и ресторанов, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.



В эфире радиостанции «Серебряный дождь» Немерюк рассказал, что власти договорились с хозяевами кафе и ресторанов о том, что последний посетитель может зайти в заведение в 23:00. После этого кафе или ресторан должны быть закрыты на вход, однако посетители могут сделать заказ.



К полуночи все посетители должны оплатить счета и покинуть заведение. В полночь сотрудники обязаны закрыть ресторан или кафе.



При этом, для ночных развлекательных заведений, а также для баров срок окончания работы остается прежним - они должны закрываться в 23:00.



С 13 октября в Москве введены дополнительные ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Среди введенных ограничений, запрет ресторанам, барам, кафе, а также развлекательным заведениям (караоке, боулинг, дискотеки, ночные клубы) работать в период с 23:00 до 06:00.