9 мая. Mossovetinfo.ru - В связи с проведением мероприятий в честь Дня Победы 9 мая в Москве изменяются маршруты наземного транспорта. Обновленная информация. Об этом сообщает Мосгортранс. Как будет работать метро, можно узнать здесь.



С 4:30 до окончания мероприятий ночные автобусы будут следовать:



№ Н1 – на участках от аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала и от Озерной улицы до метро «Октябрьская»;

№ Н2 – от Беловежской улицы до гостиницы «Украина»;

№ Н3 – от Уссурийской улицы до сада им. Баумана;

№ Н4 – от остановки «Новокосино» до метро «Таганская»;

№ Н5 – от Каширского шоссе, 148 до метро «Таганская»;

№ Н6 – от Осташковской улицы до Капельского переулка.



С начала движения колонны до окончания мероприятий:



Троллейбусы будут следовать:



№ 12 – от Гидропроекта до улицы Серегина;

№ 20 – от Серебряного бора до Ваганьковского путепровода;

№ 35* – от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода;

№ 43* – от Прибрежного проезда до проспекта Маршала Жукова, далее до Серебряного бора;

№ 54** – от метро «Филевский парк» до метро «Краснопресненская»;

№ 61* – от станции МЦК Панфиловская до улицы Генерала Глаголева (по маршруту троллейбуса № 59);

№ 66* – от метро «Филевский парк» до метро «Краснопресненская»;

№ 70 – от остановки «Братцево» до улицы Серегина;

№ 82 – от больницы МПС до улицы Серегина.



Автобусы будут следовать:



№ А – от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»;

№ Б* (внутреннее, внешнее) – от метро «Маяковская» через Курский вокзал и Смоленский бульвар до улицы Новый Арбат;

№ м1 – от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник» (после 9:00 – до метро «Октябрьская»);

№ м2 – от остановки «Фили» до метро «Библиотека им. Ленина» (после 9:00 – до гостиницы «Украина»);

№ м3 – на участках от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская» и от метро «Семеновская» до сада им. Баумана;

№ м5 – от Нагорного бульвара до метро «Добрынинская»;

№ м6 – на участках от Силикатного завода до Ваганьковского путепровода* (после прохода техники – до метро «Краснопресненская») и от метро «Нагатинская» до кинотеатра «Ударник» (после 9:00 – до метро «Добрынинская»);

№ м7 – от 138-го квартала Выхина до метро «Таганская»;

№ м8 – от Дангауэровки до метро «Таганская»;

№ м9 – от метро «Владыкино» до Капельского переулка;

№ м10 – от Лобненской улицы до метро «Маяковская»;

№ м27 – от Карачаровского путепровода до метро «Таганская»;

№ т3 – при движении от метро «Маяковская» – с заездом на Самотечную площадь;

№ т10* – от метро «Нагатинская» до улицы Новый Арбат;

№ т18** – на участках от Рижского вокзала до Новолесной улицы (после 8:00 – до Мебельной фабрики) и от Стрельбищенского переулка до метро «Краснопресненская»;

№ т19* – после Крылатского моста в обоих направлениях по Крылатской улице и проспекту Маршала Жукова (вместо улицы Нижние Мневники);

№ т25 – от проспекта Буденного до сада им. Баумана;

№ т39* – от остановки «Фили» до улицы Новый Арбат;

№ т47 – при движении к Самотечной площади – с заездом к метро «Маяковская»;

№ т79 – на участках от Савеловского вокзала до Ваганьковского путепровода* (после прохода техники – до метро «Краснопресненская») и от стадиона «Лужники» до улицы Новый Арбат;

№ т86 – от Серебряного бора до Савеловского вокзала;

№ 12** – на участках от метро «Тимирязевская» до Новолесной улицы (после 8:00 – до Мебельной фабрики) и от 2-го Красногвардейского проезда до метро «Краснопресненская»;

№ 15 – от метро «ВДНХ» до Петровских Ворот (с 8:00 до 13:00 ориентировочно – до метро «Достоевская»);

№ 27 – от Силикатного завода до Савеловского вокзала;

№ 38 – от Рижского вокзала до метро «Трубная»;

№ 39* – от улицы Расплетина до Ваганьковского путепровода;

№ 48* – в обоих направлениях по проспекту Маршала Жукова (вместо улицы Мневники и Карамышевской набережной);

№ 60* – от метро «Щукинская» до метро «Полежаевская» (по проспекту Маршала Жукова);

№ 64 – на участках от Песчаной площади до Ваганьковского путепровода* (после прохода техники – до метро «Краснопресненская») и от стадиона «Лужники» до улицы Новый Арбат;

№ 69* – от остановки «Фили» до метро «Краснопресненская» (в обоих направлениях по Шмитовскому проезду, улицам Трехгорный Вал и Заморенова);

№ 82 – от 7-го автобусного парка до Савеловского вокзала;

№ 84 – от Рижского вокзала до метро «Динамо»;

№ 101 – от Дворца спорта «Мегаспорт» до Белорусского вокзала (после 5:00 – до Стадиона юных пионеров);

№ 116** – от остановки «Фили» до метро «Краснопресненская»;

№ 122 – от метро «Сокольники» до метро «Красные ворота»;

№ 144 – от метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник» (после 9:00 – до метро «Октябрьская»);

№ 156 – от Нагатинского затона до метро «Таганская»;

№ 158 – от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы;

№ 243* – от Силикатного завода до метро «Краснопресненская» (после Краснопресненской набережной по улице 1905 года, Шмитовскому проезду, улицам Трехгорный Вал и Заморёнова, обратно – по Конюшковской улице и Краснопресненской набережной);

№ 255 – от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»;

№ 271* – после Крылатского моста в обоих направлениях по Крылатской улице и проспекту Маршала Жукова (вместо улиц Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники);

№ 800* – между остановками «Магазин «Детские товары» и «Станция Хорошево» в обоих направлениях по проспекту Маршала Жукова (вместо улицы Мневники) с разворотом в районе Живописного моста;

№ 850* – от Крылатского до метро «Полежаевская», в обоих направлениях по проспекту Маршала Жукова;

№ 869* – от остановки «Фили» до Стрельбищенского переулка (по маршруту автобуса № т18);

№ 904 – от 4-го микрорайона Митина до Белорусского вокзала (9 мая после 5:00 – до улицы Серегина);

№ 904к – от 4-го микрорайона Митина до улицы Серегина;

№ 905 – от 75-го километра МКАД до улицы Серегина.



С 8:00 до окончания мероприятий:



Трамваи будут следовать:



№ 7 – от метро «Бульвар Рокоссовского» до метро «Новослободская»;

№ 9 – работать не будет.



Троллейбусы будут следовать:



№ м4 – от Озерной улицы до метро «Октябрьская»;

№ 4 – от метро «Университет» до метро «Октябрьская»;

№ 7 – от метро «Парк Победы» до метро «Октябрьская»;

№ 8 – от Москворецкого рынка до метро «Нагатинская».



Автобусы будут следовать:



№ т56 – от Базовской улицы до Савеловского вокзала;

№ т78 – от 9-й Северной линии до Савеловского вокзала.



С 10:00 до окончания мероприятий автобусы будут следовать:



№ т29 – от метро «Владыкино» до метро «Петровский парк»;

№ 22 – при движении к улице 8-го Марта – по улице Верхняя Масловка и Мирскому переулку к станции метро «Динамо» (вместо улицы Новая Башиловка и Ленинградского проспекта);

№ 105 – от метро «Щукинская» до Путевого дворца, далее по Правой Дворцовой аллее в обратном направлении;

№ 110 – от метро «Сокол» до метро «Петровский парк»;

№ 818 – от Силикатного завода до метро «ЦСКА».



* – на время выдвижения колонн техники, а также после окончания парада;

** – на время выдвижения колонн техники, после окончания парада и до завершения мероприятий.