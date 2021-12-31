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Город (Москва и область)     31.12.2021 09:54

Как будет работать общественный транспорт Москвы в праздники

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Теги:  Москва  новый год  транспорт  как будет работать 

31 декабря. Mossovetinfo.ru - Москвичи и гости столицы смогут воспользоваться московским метро бесплатно с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Также бесплатным будет проезд на МЦК, автобусах, трамваях и электробусах.

66 маршрутах наземного транспорта будут работать всю ночь. Работа еще 91 маршрута продлена до 03:30. Также в обычном режиме будут работать 16 ночных маршрутов наземного транспорта.

МЦД будет работать до 02:30 1 января.

На Рождество 166 маршрутов будут работать до 3:30, 16 ночных маршрутов — по обычному расписанию. Метро и МЦК в Рождественскую ночь с 6 на 7 января будет работать до 02:00.

Напомним, что со 2 января в московском транспорте изменится стоимость тарифов за проезд.


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Теги: 
Москва  новый год  транспорт  как будет работать 

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