Как будут работать городские учреждения в Москве 21-23 февраля

20 февраля. Mossovetinfo.ru – График работы государственных учреждений Москвы изменится в выходные и праздничные дни с 21 по 23 февраля.



Центры госуслуг «Мои документы» 21 и 22 февраля будут работать в обычном режиме: районные центры открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. 23 февраля центры госуслуг «Мои документы» работать не будут.



При этом, подразделения ГУВД Москвы в центрах госуслуг с 21 по 23 февраля работать не будут, а 20 февраля будут принимать граждан только до 15:00.



Взрослые поликлиники 21 и 23 февраля будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, 22 февраля - с 09:00 до 18:00. На дому врачи будут посещать пациентов с 08:00 до 20:00, прием вызовов — до 19:30. Травмпункты будут работать по обычному графику, либо круглосуточно.



Кабинеты ПЦР-диагностики будут работать по графику медицинской организации. Кабинеты ИФА-диагностики будут принимать граждан только по предварительной записи с 08:00 до 20:00. Центры вакцинации также будут работать с 08:00 до 20:00.



Детские педиатры 21 и 23 февраля будут приезжать на вызовы с 09:00 до 15:00, вызовы примут до 14:30. 22 февраля детские поликлиники открыты с 09:00 до 15:00, помощь на дому оказывается с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30.



Женские консультации 21 и 23 февраля будут закрыты, однако специалисты будут вести прием на базе одной консультации в каждом округе с 09:00 до 15:00. 22 февраля женские консультации будут работать 09:00 до 15:00.



Отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетаний с 21 по 23 февраля работать не будут, кроме Дворцов бракосочетаний № 1 и 3, который 21 февраля будут работать с 09:00 до 17:00.



Территориальные центры социального обслуживания, Городские клубные пространства «Мой социальный центр», Специализированный центр занятости «Моя карьера», Центр поддержки семьи и детства и Московской службе психологической помощи населению с 21 по 23 февраля не будут вести прием населения, однако будет работать круглосуточный телефон неотложной психологической помощи.