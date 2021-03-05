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Город (Москва и область)     05.03.2021 09:20

Как будут работать городские учреждения в Москве 6–8 марта

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Теги:  центры госуслуг  поликлиники  аптеки  ЗАГС  праздники  график работы 

5 марта. Mossovetinfo.ru – В предстоящие праздничные выходные с 6 по 8 марта городские учреждения Москвы перейдут на особый график работы.

Центры Госуслуг 6 и 7 марта будут работать по обычному графику. Районные офисы будут открыты с 08:00 до 20:00, а флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. 8 марта центры госуслуг работать не будут.

Отделы МВД в МФЦ с 6 по 8 марта работать не будут, а в пятницу, 5 марта, отделы будут работать до 16:45.

Взрослые поликлиники 6 марта будут принимать пациентов 09:00 до 18:00, а 7 и 8 марта — с 09:00 до 16:00. Помощь на дому врачи будут оказывать с 08:00 до 20:00, вызовы принимают до 19:30. Травмпункты будут работать либо по графику медучреждения, либо круглосуточно. Пункты вакцинации в поликлиниках будут работать с 08:00 до 20:00.

Детские поликлиники 6 марта будут работать с 09:00 до 15:00, в это же время будет оказываться помощь на дому. Вызвать врача на дом можно будет до 14:30. 7 и 8 марта детские поликлиники будут оказывать только помощь на дому с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30.

Женские консультации 6 марта работают с с 09:00 до 15:00. 7 и 8 марта в каждом районе будет организован прием на базе одной из консультаций, принимать пациенток будут с 09:00 до 16:00.

Отделы ЗАГС и большинство Дворцов бракосочетания будут закрыты 7 и 9 марта. 6 марта они будут работать по обычному графику.

Дворцы бракосочетания № 1 и 3, которые обычно работают ежедневно, 7 марта будут работать до 17:00. 8 марта дворцы работать не будут. В обычном режиме эти Дворцы бракосочетаний возобновят работу 9 марта, остальные Дворцы бракосочетаний и ЗАГСы - с 10 марта.

Социальные учреждения с 6 по 8 марта работать не будут, однако они будут оказывать ряд услуг по телефону.

Также в праздничные дни изменится режим работы аптек и аптечных пунктов. Узнать, какие аптечные пункты будут работать с 6 по 8 марта, можно здесь, какие аптеки - здесь.

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Карта места

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Теги: 
центры госуслуг  поликлиники  аптеки  ЗАГС  праздники  график работы 

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