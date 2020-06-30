30 июня. Mossovetinfo.ru – В связи с тем, что в среду, 1 июля в России проводится общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию, и день объявлен нерабочим, в график работы некоторых городских учреждений внесены изменения.



Взрослые поликлиники будут вести прием с 09:00 до 16:00, а медицинскую помощь на дому будут оказывать с 08:00 до 20:00. Травмпункты будут работать в зависимости от обычного графика — во время работы учреждения либо круглосуточно. Кроме того, в круглосуточном режиме будут работать амбулаторные КТ-центры.



Детские поликлиники будут вести прием с 09:00 до 15:00, вызовы будут принимать до 14:30. Отделения травматологии в детских поликлиниках будут работать с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 15:00.



Дежурные аптечные пункты будут работать с 09:00 до 16:00.



Центры госуслуг «Мои документы» 1 июля продолжат работу в обычном режиме: с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы — с 10:00 до 22:00.



Отделы ЗАГС и дворцы бракосочетаний будут работать по предварительной записи и ранее поданным заявлениям. При этом, Бабушкинский, Замоскворецкий, Левобережный, Новофедоровский, Ухтомский и Хорошевский отделы ЗАГС, а также дворцы бракосочетания № 3 и 4 не будут принимать посетителей.



Ветеринарные клиники Москвы будут работать в обычном режиме, в государственные клиники можно записаться через портал mos.ru, приложение «Госуслуги Москвы» или по телефону. Кроме того, по телефону можно вызвать ветеринара на дом.



Центры «Моя карьера», семейные центры, Главархив Москвы 1 июля не работают. Центры социального обслуживания не будут принимать граждан, однако будут предоставлять консультации психолога или юриста по телефону, а также осуществлять доставку продуктов и лекарств в случае экстренной необходимости. В центре занятости «Моя работа» 1 июля можно будет получить онлайн-услуги и воспользоваться дистанционными сервисами.