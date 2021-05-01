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Город (Москва и область)     01.05.2021 10:56

Как будут работать поликлиники Москвы с 1 по 10 мая

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Теги:  поликлиники  аптеки  майские праздники  график работы 

1 мая. Mossovetinfo.ru — График работ городских поликлиник и аптечных пунктов изменится в дни первомайских праздников с 1 по 10 мая.

1, 2, 9 и 10 мая взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. С 3 по 8 мая врачи будут работать с 09:00 до 18:00.

Посещать больных на дому врачи будут ежедневно с 08:00 до 20:00. Вызвать врача на дом можно будет до 19:30.

Травмопункты будут работать по графику поликлиники, либо круглосуточно.

Пункты вакцинации в поликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

Детские поликлиники будут закрыты 1, 2, 9 и 10 мая. 3 и 8 мая прием маленьких пациентов будет вестись с 09:00 до 15:00. С 4 по 7 мая поликлиники будут работать в обычном режиме.

Оказывать помощь на дому 1, 2, 9 и 10 мая детские врачи будут с 09:00 до 15:00. Вызвать врача можно будет до 14:30. С 4 по 7 мая врачи станут выезжать с 09:00 до 16:00, вызовы принимают до 15:30.

Травматологические отделения детских поликлиник будут работать ежедневно с 08:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 15:00.

В каждом административном округе 1 и 9 мая с 09:00 до 15:00 будет работать одна женская консультация.

2 мая, с 4 по 7 мая и 10 мая в каждом округе будет работать не менее одной женской консультации. Прием они будут вести с 09:00 до 15:00.

3 и 8 мая прием будет вестись в каждой женской консультации с 09:00 до 15:00, а в одной из женских консультаций округа — с 09:00 до 18:00.

В дни первомайских праздников в каждом городском округе будут работать дежурные аптеки, а также ряд обособленных аптек. Узнать режим работы дежурных аптек можно здесь, обособленных аптек - здесь.

Все выездные пункты вакцинации в дни первомайских праздников будут работать в обычном режиме.

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Карта места

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Теги: 
поликлиники  аптеки  майские праздники  график работы 

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