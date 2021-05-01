Как будут работать поликлиники Москвы с 1 по 10 мая

1 мая. Mossovetinfo.ru — График работ городских поликлиник и аптечных пунктов изменится в дни первомайских праздников с 1 по 10 мая.



1, 2, 9 и 10 мая взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. С 3 по 8 мая врачи будут работать с 09:00 до 18:00.



Посещать больных на дому врачи будут ежедневно с 08:00 до 20:00. Вызвать врача на дом можно будет до 19:30.



Травмопункты будут работать по графику поликлиники, либо круглосуточно.



Пункты вакцинации в поликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.



Детские поликлиники будут закрыты 1, 2, 9 и 10 мая. 3 и 8 мая прием маленьких пациентов будет вестись с 09:00 до 15:00. С 4 по 7 мая поликлиники будут работать в обычном режиме.



Оказывать помощь на дому 1, 2, 9 и 10 мая детские врачи будут с 09:00 до 15:00. Вызвать врача можно будет до 14:30. С 4 по 7 мая врачи станут выезжать с 09:00 до 16:00, вызовы принимают до 15:30.



Травматологические отделения детских поликлиник будут работать ежедневно с 08:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 15:00.



В каждом административном округе 1 и 9 мая с 09:00 до 15:00 будет работать одна женская консультация.



2 мая, с 4 по 7 мая и 10 мая в каждом округе будет работать не менее одной женской консультации. Прием они будут вести с 09:00 до 15:00.



3 и 8 мая прием будет вестись в каждой женской консультации с 09:00 до 15:00, а в одной из женских консультаций округа — с 09:00 до 18:00.



В дни первомайских праздников в каждом городском округе будут работать дежурные аптеки, а также ряд обособленных аптек. Узнать режим работы дежурных аптек можно здесь, обособленных аптек - здесь.



Все выездные пункты вакцинации в дни первомайских праздников будут работать в обычном режиме.