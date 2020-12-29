29 декабря. Mossovetinfo.ru - В дни новогодних праздников прививочные пункты в Москве будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве с 5 декабря. Прививочные пункты развернуты на базе 70 городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00.
Со среды, 30 декабря, будет открыта запись на вакцинацию от коронавируса для работников строительного комплекса, студентов колледжей и вузов старше 18 лет.
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