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Город (Москва и область)     29.12.2020 18:14

Как будут работать пункты вакцинации от коронавируса в Москве в праздники

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  вакцинация  прививки  COVID-19  режим работы  новогодние праздники 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - В дни новогодних праздников прививочные пункты в Москве будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве с 5 декабря. Прививочные пункты развернуты на базе 70 городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Со среды, 30 декабря, будет открыта запись на вакцинацию от коронавируса для работников строительного комплекса, студентов колледжей и вузов старше 18 лет.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  вакцинация  прививки  COVID-19  режим работы  новогодние праздники 

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