29 декабря. Mossovetinfo.ru - В дни новогодних праздников прививочные пункты в Москве будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.



Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве с 5 декабря. Прививочные пункты развернуты на базе 70 городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00.



Со среды, 30 декабря, будет открыта запись на вакцинацию от коронавируса для работников строительного комплекса, студентов колледжей и вузов старше 18 лет.