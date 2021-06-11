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Город (Москва и область)     11.06.2021 09:59

Как будут работать социальные учреждения в Москве с 12 по 14 июня

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Теги:  учреждения  социальные учреждения  выходные  график работы 

11 июня. Mossovetinfo.ru — График работы социальных и государственных учреждений Москвы изменится в «длинные» выходные с 12 по 14 июня.

Территориальные центры социального обслуживания, центры социального обслуживания и их филиалы 11 июня будут работать по сокращенному графику: с 09:00 до 16:00. В праздничные дни с 12 по 14 июня данные учреждения работать не будут.

При этом, пожилые москвичи с подтвержденным заболеванием COVID-19 и страдающие хроническими заболеваниями смогут получить услуги (доставка продуктов и лекарств) в случае экстренной необходимости.

Отделы трудоустройств в центрах «Мои документы» 11 июня будут работать по обычному графику: с 08:00 до 20:00, кроме отделов «Вороново», «Новомосковский», «Кокошкино», «Троицкий», которые будут работать до 15:45. Флагманские центры «Моя работа» 11 июня будут работать с 09:00 до 20:00. В выходные дни отделы в центрах госуслуг, флагманские центры и контакт-центры работать не будут.

Центры социальной помощи семье и детям, а также центры поддержки семьи и детства с 12 по 14 июня работать не будут.

Центр госуслуг «Мои документы» 11 июня работают по обычному графику. 12 июня центры госуслуг работать не будут. 13 и 14 июня центры госуслуг вновь возобновят работу в обычном режиме: районные центры с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Отделы ЗАГС 11 июня будут работать до 17:00. Дворцы бракосочетания и Шипиловский отдел ЗАГС будут работать только на оказание услуги по заключению брака по ранее поданным заявлениям. Прием граждан осуществляться не будет.

13 и 14 июня в обычном режиме с 09:00 до 18:00 будут работать дворцы бракосочетания № 1, 3 и 4. Остальные отделы ЗАГС, а также дворец бракосочетаний № 5 работать не будут.

В обычном режиме отделы ЗАГС и дворцы бракосочетаний возобновят работу с 15 июня.

Городские поликлиники 12 и 13 июня будут работать с 09:00 до 16:00, 14 июня — с 09:00 до 18:00. Медпомощь на дому с 12 по 14 июня будет оказываться с 08:00 до 20:00, вызвать врача можно будет до 19:30.

Травмпункты будут работать по графику медучреждения, либо круглосуточно. Центры вакцинации от коронавируса будут работать с 08:00 до 20:00.

Детские поликлиники 12 и 13 июня не будут принимать пациентов. Помощь на дому в эти дни будет оказываться с09:00 до 18:00, вызовы принимают до 17:30. 14 июня поликлиники работают с 09:00 до 15:00, помощь на дому можно будет получить с 09:00 до 18:00, вызовы принимают до 17:30.

С 12 по 14 июня в каждом административном округе будет работать не менее одной дежурной женской консультации.


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Теги: 
учреждения  социальные учреждения  выходные  график работы 

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