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Город (Москва и область)     15.06.2021 08:24

Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня

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Теги:  Мои документы  госуслуги  центры госуслуг  МФЦ 

15 июня. Mossovetinfo.ru – Центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня будут работать по новому графику. Большинство услуг можно будет получить только по предварительной записи.

Без предварительной записи можно получить такие услуги, как: регистрация рождения, брака, оформление паспорта, выдача карты москвича, выдача полиса ОМС. С полным списком услуг, которые доступны без записи, можно ознакомиться здесь. Без записи также можно будет забрать готовый документ.

Кроме того, без предварительной записи любой услугой смогут воспользоваться те, кто уже сделал прививку от коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими, а также ввел новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса.


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Теги: 
Мои документы  госуслуги  центры госуслуг  МФЦ 

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