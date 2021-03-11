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Город (Москва и область)     11.03.2021 10:29

Как будут развивать МЦД на северо-востоке Москвы

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Теги:  МЦД  реконструкция  развитие  строительство 

11 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках развития проекта МЦД на северо-востоке Москвы планируется реконструкция платформы МЦД-1 Савеловская и реконструкция станции МЦД-4 Бутырская, сообщается на портале mos.ru.

Кроме строительства новой платформы МЦД-1, планируется также расширить существующий пешеходный переход. В нем появится новый вестибюль с кассами и выходом к платформе МЦД. Также появятся выходы из перехода к Торговому центру «Савеловский» и Проектируемому проезду № 2025.

Кроме того, на Бутырской улице возле вокзала появятся новые остановки общественного транспорта, а движение на площади Савеловского вокзала организуют так, чтобы пассажиры подъезжали прямо к станции.

Реконструкцию станции Москва-Бутырская проведут с учетом того, что она станет частью маршрута МЦД-4, который будет пересекаться с маршрутом МЦД-1.

Как сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, запуск МЦД-1 позволил почти на четверть разгрузить Савеловское направление МЖД, которое является одним из самых загруженных в Москве.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации проекта МЦД, в Москве будет реконструирован Курский вокзал.

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Карта места

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Теги: 
МЦД  реконструкция  развитие  строительство 

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