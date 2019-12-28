28 декабря. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением новогодних праздничных мероприятий и перекрытием улиц в центре Москвы, изменились маршруты ряда автобусов в центре Москвы, сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».



С 28 декабря по 6 января автобусы будут ходить:



№ м1 – под номером м1+м27 от улицы Кравченко через метро «Библиотека им. Ленина» до метро «Парк Победы»;

№ м2 – от остановки «Фили» через метро «Библиотека им. Ленина» и улицу Волхонка до метро «Кропоткинская». Между метро «Лубянка» и Рижским вокзалом ходят автобусы № м9;

№ м3 – между метро «Кропоткинская» и «Китай-город» через Пречистенскую набережную (обратно – через улицу Волхонка), Кремлевскую и Москворецкую набережные, улицу Солянка (обратно – через Китайгородский проезд), Славянскую площадь и Лубянский проезд (обратно – с заездом к метро «Лубянка»);

№ м6 – к метро «Нагатинская»: после Никитских Ворот по Никитскому бульвару и улице Знаменка до Боровицкой площади, далее своим маршрутом; к Силикатному заводу: после метро «Библиотека им. Ленина» по улицам Воздвиженка, Новый Арбат и Садовому кольцу до Кудринской площади, далее своим маршрутом;

№ м10 – от Лобненской улицы до Пушкинской площади. Остановка «Пушкинская площадь» – в Большом Путинковском переулке перед пересечением с Тверской улицей, выходы из метро № 1 и 2;

№ м27 – от Карачаровского путепровода до метро «Лубянка». Между метро «Библиотека им. Ленина» и «Парк Победы» ходят автобусы № м1+м27 и м2;

№ 101 – от Дворца спорта «Мегаспорт» до Пушкинской площади;

№ 144 – от метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник»;

№ 904 – от 4-го микрорайона Митина до Пушкинской площади;

№ С43 – от Силикатного завода через Никитские Ворота до Пушкинской площади. Остановка «Пушкинская площадь» – в Большом Путинковском переулке перед пересечением с Тверской улицей, выходы из метро № 1 и 2.



30 и 31 декабря автобусы № К будут ходить от Павелецкого вокзала через Садовническую улицу и Болотную набережную до кинотеатра «Ударник», далее через метро «Полянка» и «Добрынинская» обратно к Павелецкому вокзалу.



С 31 декабря по 5 января автобусы № 38 будут ходить от Рижского вокзала до метро «Трубная».



С ночи 30/31 декабря по 5/6 января включительно ночные автобусы № н6 поедут: к метро «Китай-город» – после Самотечной площади через Садовое кольцо, метро «Сухаревская» и Мясницкую улицу; к Осташковской улице – после метро «Лубянка» через улицы Большая Лубянка, Сретенка, метро «Сухаревская» и Садовое кольцо до Самотечной площади, далее своим маршрутом.



Кроме того, временно изменятся места остановок ночных автобусов у метро «Китай-город».



платформа 10А – автобусы № н1, н4, н5;

платформа 10B – не работает;

платформа 10C – автобусы № н7, н8, н11;

платформа 10D – автобусы № н6, н9;

платформа 10E – автобусы № н2, н3;

платформа 8A – автобусы № н4, н5, н7, н8.



Таким образом, будут перенесены остановки автобусов № н1, н11. Автобусы № м10 вместо метро «Китай-город» будут ходить до Пушкинской площади.