18 мая. Mossovetinfo.ru – Маршруты наземного общественного транспорта изменятся в воскресенье, 19 мая на время проведения московского велофестиваля и московского полумарафона.№ А – от стадиона «Лужники» до Трубной площади;№ м2 – от остановки «Фили» до метро «Лубянка»;№ м3 – на участках:– от стадиона «Лужники» до метро «Лубянка» (вместо улицы Хамовнический Вал, Большой Пироговской улицы и улицы Пречистенка по Комсомольскому проспекту и улице Остоженка);– от метро «Семеновская» до Елоховской площади, далее по Новорязанской улице до остановки «Фабрика Большевичка – Комсомольская площадь»;№ м6 – на участках:– от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»;– от метро «Нагатинская» до кинотеатра «Ударник»;№ м9 – от метро «Владыкино» до метро «Проспект Мира»;№ м10, т3, т47 – до улицы Сущевский Вал;№ т10 – от метро «Нагатинская» до Калужской площади (остановка «Метро «Октябрьская» на Ленинском проспекте);№ т25 – от проспекта Буденного до Елоховской площади, далее по Новорязанской улице до остановки «Фабрика «Большевичка» – Комсомольская площадь»;№ т39 – от остановки «Фили» до Киевского вокзала;№ т79 – от Савеловского вокзала до метро «Краснопресненская»;№ 15 – от ВДНХ (южн.) до метро «Кропоткинская» (между метро «Достоевская» и Страстным бульваром – через Самотечную площадь, метро «Трубная» и Петровский бульвар);№ 39 – от улицы Расплетина до метро «Краснопресненская»;№ 40, 122 – от метро «Сокольники» до Комсомольской площади;№ 64 – на участках:– от Песчаной площади до метро «Краснопресненская»;– от стадиона Лужники до проезда Девичьего поля (после 7:00 – без заезда на Лужнецкую набережную);№ 78 – от метро «Сокольники» до Доброслободской улицы;№ 106 – между Дербеневской набережной и Абельмановской Заставой по Новоспасскому мосту, 3-му Крутицкому переулку и Абельмановской улице;№ 158 – от 3-го Павелецкого проезда по Дербеневской набережной, далее по Новоспасскому мосту до метро «Пролетарская»;№ 255 – от стадиона «Лужники» до проезда Девичьего Поля (после 7:00 – без заезда на Лужнецкую набережную);