18 мая. Mossovetinfo.ru – Маршруты наземного общественного транспорта изменятся в воскресенье, 19 мая на время проведения московского велофестиваля и московского полумарафона.
В городе также будут перекрыты некоторые улицы
С 5:30 автобусы № Б (внутреннее, внешнее) работать не будут.
С 6:30 автобусы поедут:
№ А – от стадиона «Лужники» до Трубной площади;
№ м2 – от остановки «Фили» до метро «Лубянка»;
№ м3 – на участках:
– от стадиона «Лужники» до метро «Лубянка» (вместо улицы Хамовнический Вал, Большой Пироговской улицы и улицы Пречистенка по Комсомольскому проспекту и улице Остоженка);
– от метро «Семеновская» до Елоховской площади, далее по Новорязанской улице до остановки «Фабрика Большевичка – Комсомольская площадь»;
№ м6 – на участках:
– от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»;
– от метро «Нагатинская» до кинотеатра «Ударник»;
№ м9 – от метро «Владыкино» до метро «Проспект Мира»;
№ м10, т3, т47 – до улицы Сущевский Вал;
№ т10 – от метро «Нагатинская» до Калужской площади (остановка «Метро «Октябрьская» на Ленинском проспекте);
№ т25 – от проспекта Буденного до Елоховской площади, далее по Новорязанской улице до остановки «Фабрика «Большевичка» – Комсомольская площадь»;
№ т39 – от остановки «Фили» до Киевского вокзала;
№ т79 – от Савеловского вокзала до метро «Краснопресненская»;
№ 15 – от ВДНХ (южн.) до метро «Кропоткинская» (между метро «Достоевская» и Страстным бульваром – через Самотечную площадь, метро «Трубная» и Петровский бульвар);
№ 39 – от улицы Расплетина до метро «Краснопресненская»;
№ 40, 122 – от метро «Сокольники» до Комсомольской площади;
№ 64 – на участках:
– от Песчаной площади до метро «Краснопресненская»;
– от стадиона Лужники до проезда Девичьего поля (после 7:00 – без заезда на Лужнецкую набережную);
№ 78 – от метро «Сокольники» до Доброслободской улицы;
№ 106 – между Дербеневской набережной и Абельмановской Заставой по Новоспасскому мосту, 3-му Крутицкому переулку и Абельмановской улице;
№ 158 – от 3-го Павелецкого проезда по Дербеневской набережной, далее по Новоспасскому мосту до метро «Пролетарская»;
№ 255 – от стадиона «Лужники» до проезда Девичьего Поля (после 7:00 – без заезда на Лужнецкую набережную);