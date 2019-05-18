Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     18.05.2019 11:01

Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  транспорт  общественный транспорт 

18 мая. Mossovetinfo.ru – Маршруты наземного общественного транспорта изменятся в воскресенье, 19 мая на время проведения московского велофестиваля и московского полумарафона.

В городе также будут перекрыты некоторые улицы

С 5:30 автобусы № Б (внутреннее, внешнее) работать не будут.

С 6:30 автобусы поедут:

№ А – от стадиона «Лужники» до Трубной площади;
№ м2 – от остановки «Фили» до метро «Лубянка»;

№ м3 – на участках:
– от стадиона «Лужники» до метро «Лубянка» (вместо улицы Хамовнический Вал, Большой Пироговской улицы и улицы Пречистенка по Комсомольскому проспекту и улице Остоженка);
– от метро «Семеновская» до Елоховской площади, далее по Новорязанской улице до остановки «Фабрика Большевичка – Комсомольская площадь»;

№ м6 – на участках:
– от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»;
– от метро «Нагатинская» до кинотеатра «Ударник»;

№ м9 – от метро «Владыкино» до метро «Проспект Мира»;
№ м10, т3, т47 – до улицы Сущевский Вал;
№ т10 – от метро «Нагатинская» до Калужской площади (остановка «Метро «Октябрьская» на Ленинском проспекте);
№ т25 – от проспекта Буденного до Елоховской площади, далее по Новорязанской улице до остановки «Фабрика «Большевичка» – Комсомольская площадь»;
№ т39 – от остановки «Фили» до Киевского вокзала;
№ т79 – от Савеловского вокзала до метро «Краснопресненская»;
№ 15 – от ВДНХ (южн.) до метро «Кропоткинская» (между метро «Достоевская» и Страстным бульваром – через Самотечную площадь, метро «Трубная» и Петровский бульвар);
№ 39 – от улицы Расплетина до метро «Краснопресненская»;
№ 40, 122 – от метро «Сокольники» до Комсомольской площади;

№ 64 – на участках:
– от Песчаной площади до метро «Краснопресненская»;
– от стадиона Лужники до проезда Девичьего поля (после 7:00 – без заезда на Лужнецкую набережную);
№ 78 – от метро «Сокольники» до Доброслободской улицы;
№ 106 – между Дербеневской набережной и Абельмановской Заставой по Новоспасскому мосту, 3-му Крутицкому переулку и Абельмановской улице;
№ 158 – от 3-го Павелецкого проезда по Дербеневской набережной, далее по Новоспасскому мосту до метро «Пролетарская»;
№ 255 – от стадиона «Лужники» до проезда Девичьего Поля (после 7:00 – без заезда на Лужнецкую набережную);

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
транспорт  общественный транспорт 

Возврат к списку

Лента новостей

11:11 Город (Москва и область) В Москве в ночь на 19 мая пройдет акция «Ночь в музее»

11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая

10:20 Город (Москва и область) Велофестиваль и полумарафон: какие улицы перекроют в Москве 18 и 19 мая

09:44 Общество Какой будет погода в Москве 18 мая

17:14 Город (Москва и область) Программа «Моя улица» стала единственным европейским проектом в финале престижной премии

Актуальные материалы

11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая

10:20 Город (Москва и область) Велофестиваль и полумарафон: какие улицы перекроют в Москве 18 и 19 мая

16:26 Город (Москва и область) Расписание электричек на Белорусском направлении МЖД изменилось до 21 мая

15:10 Общество Умер депутат Мосгордумы первых пяти созывов Александр Крутов

08:44 Власть Рашкин подаст в понедельник иск в Верховный Суд РФ с запретом электронного голосования в Мосгордуму

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru