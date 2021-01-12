 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     12.01.2021 10:24

Как изменится схема движения в ЮЗАО на время закрытия участка оранжевой ветки метро

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЮЗАО  схема движения  организация движения  ограничения движения 

12 января. Mossovetinfo.ru – Схема движения транспорта изменится в Юго-Западном административном округе с 21 января по 9 февраля в связи с временным закрытием участка Калужско-Рижской линии метро, сообщает Центр организации дорожного движения.

Схема движения изменится для обеспечения приоритета проезда общественного транспорта и компенсационных автобусов.

Подробнее об изменении схемы движения можно узнать здесь.



x

Карта места

Array

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЮЗАО  схема движения  организация движения  ограничения движения 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:19 Город (Москва и область) Оперштаб Москвы опубликовал новую статистику по коронавирусу

10:38 В России Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

10:30 Город (Москва и область) В Подмосковье отменили рекомендательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

10:27 Город (Москва и область) Студенты вузов в Подмосковье продолжат учиться дистанционно как минимум до 6 февраля

10:24 Город (Москва и область) Как изменится схема движения в ЮЗАО на время закрытия участка оранжевой ветки метро

Актуальные материалы

15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор

22:17 Город (Москва и область) Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году

13:58 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 23 января по 7 февраля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru