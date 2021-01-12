12 января. Mossovetinfo.ru – Схема движения транспорта изменится в Юго-Западном административном округе с 21 января по 9 февраля в связи с временным закрытием участка Калужско-Рижской линии метро, сообщает Центр организации дорожного движения.



Схема движения изменится для обеспечения приоритета проезда общественного транспорта и компенсационных автобусов.



Подробнее об изменении схемы движения можно узнать здесь.