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Город (Москва и область)
12.01.2021, 11:19
Оперштаб Москвы опубликовал новую статистику по коронавирусу
12 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксирован 5 001 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Также за сутки в Москве от коронавируса вылечилис...
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Город (Москва и область)
12.01.2021, 10:30
В Подмосковье отменили рекомендательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
12 января. Mossovetinfo.ru – Рекомендации для людей старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в Московской области отменены, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева. П...
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Город (Москва и область)
12.01.2021, 10:27
Студенты вузов в Подмосковье продолжат учиться дистанционно как минимум до 6 февраля
12 января. Mossovetinfo.ru – Студенты вузов в Московской области продолжат учиться дистанционно как минимум до 6 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. ...