24 ноября. Mossovetinfo.ru – Тарифы на услуги ЖКХ в Москве в 2021 году вырастут ниже уровня инфляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.



Пресс-служба департамента финансов Москвы сообщила, что ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%, ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,5%.



При этом, индексация услуг ЖКХ (водоснабжение, отопление, электроснабжение), будут проиндексированы не ранее 1 июля 2021 года. Размер индексации пока не определен.



Таким образом, общий рост платежей за жилищно-коммунальные услуги будет меньше уровня инфляции, которая, по прогнозам, в 2021 году составит 3,5%.