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Город (Москва и область)     24.11.2020 13:44

Как изменятся тарифы на ЖКУ в Москве в 2021 году

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Теги:  ЖКХ  платежи  индексация  рост цен  инфляция 

24 ноября. Mossovetinfo.ru – Тарифы на услуги ЖКХ в Москве в 2021 году вырастут ниже уровня инфляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Пресс-служба департамента финансов Москвы сообщила, что ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%, ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,5%.

При этом, индексация услуг ЖКХ (водоснабжение, отопление, электроснабжение), будут проиндексированы не ранее 1 июля 2021 года. Размер индексации пока не определен.

Таким образом, общий рост платежей за жилищно-коммунальные услуги будет меньше уровня инфляции, которая, по прогнозам, в 2021 году составит 3,5%.


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Теги: 
ЖКХ  платежи  индексация  рост цен  инфляция 

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