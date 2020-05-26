Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
Город (Москва и область)     26.05.2020 09:59

Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Подмосковье  пропуск  27 мая 

26 мая. Mossovetinfo.ru - 26 мая заканчивается срок действия пропусков в Москву, выданных в Подмосковье.  В Московской области электронные пропуска были отменены с 23 мая, но ранее выданные пропуска действительны в Москве по 26 мая, включительно.

Оформить пропуск для передвижения по Москве можно:
-  на портале nedoma.mos.ru;
-  с помощью отправки СМС на номер 7377;
- с помощью звонка на номер Единой справочной службы правительства Москвы: +7(495)777-77-77.

Для поездки на автомобиле в пропуске при оформлении нужно указать государственный номер транспортного средства, при перемещении на метро или наземном транспорте необходимо привязать к пропуску номера транспортных карт «Тройка», «Стрелка» или социальной карты. Делать это надо не менее, чем за 5 часов до поездки. 

Проверить привязку транспортной карты к пропуску можно на сервисе.

Для оформления пропуска с помощью СМС необходимо отправить сообщение на короткий номер 7377. В СМС надо указать код цели и сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска.
ПРОПУСК.JPG
Для оформления доступно три кода целей:
1 — цифровой пропуск для работающих;
2 — разовая поездка для посещения медицинской организации;
3 — разовая поездка в иных целях.
Кроме того, для написания СМС доступны коды трех документов, удостоверяющих личность:
1) паспорт гражданина РФ;
2) иностранный паспорт;
3) иной документ.
При оформлении цифрового пропуска в рабочих целях необходимо отправить сообщение следующего вида.
Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* серия паспорта* номер паспорта* номер транспортного средства (если используется)* номер карты «Тройка» (если есть)* номер карты «Стрелка» (если есть)* ИНН организации* краткое наименование организации.
ПРИМЕР: Пропуск*1*1*(серия паспорта)1234*(номер паспорта)123456*(номер машины)ХХХХХХХХХ*1234567890*ООО «Название_организации».
Если гражданин работает в медицинской организации, ИНН указывать необязательно.
Цифровой код придет в ответном СМС.
При оформлении цифрового пропуска для разового передвижения в медицинскую организацию необходимо отправить сообщение следующего вида.
Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* серия паспорта* номер паспорта* дата рождения (через точку)* номер транспортного средства (если используется)* номер карты «Тройка» (если есть)* номер карты «Стрелка» (если есть)* краткое наименование медицинской организации.
ПРИМЕР: Пропуск*2*1*1234*123456*15.04.1981*44443333111*ГКБ Боткина.**
При оформлении цифрового пропуска для разового передвижения в иных целях необходимо отправить сообщение следующего вида.
Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* серия паспорта* номер паспорта* номер транспортного средства (если используется)* номер карты «Тройка» (если есть)* номер карты «Стрелка» (если есть)* цель выхода (максимум 20 символов)* адрес пункта назначения.
ПРИМЕР: Пропуск*3*1*(серия паспорта)1234*(номер паспорта)123456*(номер машины)ХХХХХХХ*на дачу*Опалиха, Пришвина, 11.
Для указания госномера автомобиля используйте, пожалуйста, русскую раскладку клавиатуры.
Будьте внимательны: если вы не указываете какие-либо из необязательных данных, шаблон не меняется. Между символами ** в этом случае ничего не заполняется. Сами символы обязательны.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Подмосковье  пропуск  27 мая 

Возврат к списку

Лента новостей

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

09:41 Город (Москва и область) В Москве за сутки от коронавируса вылечилось рекордное количество пациентов

09:36 Город (Москва и область) 26 мая заканчивается срок действия пропусков в Москву, выданных в Подмосковье

17:34 Город (Москва и область) В Москве продолжат поэтапно смягчать ограничения из-за коронавируса - Собянин

17:02 Город (Москва и область) Волонтёрам в Москве с 26 мая разрешено посещать приюты для животных

Актуальные материалы

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35

18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится

16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru