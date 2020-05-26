26 мая. Mossovetinfo.ru - 26 мая заканчивается срок действия пропусков в Москву, выданных в Подмосковье. В Московской области электронные пропуска были отменены с 23 мая, но ранее выданные пропуска действительны в Москве по 26 мая, включительно.Оформить пропуск для передвижения по Москве можно:- на портале nedoma.mos.ru;- с помощью отправки СМС на номер 7377;- с помощью звонка на номер Единой справочной службы правительства Москвы: +7(495)777-77-77.Для поездки на автомобиле в пропуске при оформлении нужно указать государственный номер транспортного средства, при перемещении на метро или наземном транспорте необходимо привязать к пропуску номера транспортных карт «Тройка», «Стрелка» или социальной карты. Делать это надо не менее, чем за 5 часов до поездки.Проверить привязку транспортной карты к пропуску можно на сервисе.Для оформления пропуска с помощью СМС необходимо отправить сообщение на короткий номер 7377. В СМС надо указать код цели и сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска.Для оформления доступно три кода целей:1 — цифровой пропуск для работающих;2 — разовая поездка для посещения медицинской организации;3 — разовая поездка в иных целях.Кроме того, для написания СМС доступны коды трех документов, удостоверяющих личность:1) паспорт гражданина РФ;2) иностранный паспорт;3) иной документ.При оформлении цифрового пропуска в рабочих целях необходимо отправить сообщение следующего вида.Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* серия паспорта* номер паспорта* номер транспортного средства (если используется)* номер карты «Тройка» (если есть)* номер карты «Стрелка» (если есть)* ИНН организации* краткое наименование организации.ПРИМЕР: Пропуск*1*1*(серия паспорта)1234*(номер паспорта)123456*(номер машины)ХХХХХХХХХ*1234567890*ООО «Название_организации».Если гражданин работает в медицинской организации, ИНН указывать необязательно.Цифровой код придет в ответном СМС.При оформлении цифрового пропуска для разового передвижения в медицинскую организацию необходимо отправить сообщение следующего вида.Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* серия паспорта* номер паспорта* дата рождения (через точку)* номер транспортного средства (если используется)* номер карты «Тройка» (если есть)* номер карты «Стрелка» (если есть)* краткое наименование медицинской организации.ПРИМЕР: Пропуск*2*1*1234*123456*15.04.1981*44443333111*ГКБ Боткина.**При оформлении цифрового пропуска для разового передвижения в иных целях необходимо отправить сообщение следующего вида.Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* серия паспорта* номер паспорта* номер транспортного средства (если используется)* номер карты «Тройка» (если есть)* номер карты «Стрелка» (если есть)* цель выхода (максимум 20 символов)* адрес пункта назначения.ПРИМЕР: Пропуск*3*1*(серия паспорта)1234*(номер паспорта)123456*(номер машины)ХХХХХХХ*на дачу*Опалиха, Пришвина, 11.Для указания госномера автомобиля используйте, пожалуйста, русскую раскладку клавиатуры.Будьте внимательны: если вы не указываете какие-либо из необязательных данных, шаблон не меняется. Между символами ** в этом случае ничего не заполняется. Сами символы обязательны.