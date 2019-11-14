14 ноября. Mossovetinfo.ru – Историю показаний счетчиков воды и электричества теперь можно посмотреть на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В личном кабинете на mos.ru пользователь может посмотреть историю показаний приборов за три предыдущих и текущий месяц. Кроме того, через тот же виджет пользователь может вносить данные по счетчикам воды на два месяца вперед.
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