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Город (Москва и область)     08.09.2018 08:39

Как работает метро в Москве в День города

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Теги:  метро  МЦК  метрополитен  День города 

8 сентября. Mossovetinfo.ru - Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно в День города. В ночь на 9 сентября метро и МЦК закрываться не будут. Интервал движения составит от 3,5 минут до 10 минут.

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Теги: 
метро  МЦК  метрополитен  День города 

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