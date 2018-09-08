8 сентября. Mossovetinfo.ru - Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно в День города. В ночь на 9 сентября метро и МЦК закрываться не будут. Интервал движения составит от 3,5 минут до 10 минут.



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