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Город (Москва и область)     31.12.2019 09:08

Как работает почта в Москве в новогодние праздники

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Теги:  Почта России  Новый год  график работы 

31 декабря. Mossovetinfo.ru – Режим работы отделений «Почты России» в Москве изменится в дни новогодних праздников. 31 декабря отделения «Почты России» будут работать в обычном режиме с сокращением рабочего дня на 1 час – до 19:00. Отделения, которые работают круглосуточно, закроются в 21:00 и откроются в 10:00 1 января.

1, 2 и 7 января все почтовые отделения в Москве будут закрыты кроме отделений 101000, 107241 и 121099. 3, 4, 5, 6 и 8 января отделения «Почты России» в Москве будут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы ближайших постовых отделений можно в мобильном приложении «Почты России».


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Теги: 
Почта России  Новый год  график работы 

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