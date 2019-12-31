31 декабря. Mossovetinfo.ru – Режим работы отделений «Почты России» в Москве изменится в дни новогодних праздников. 31 декабря отделения «Почты России» будут работать в обычном режиме с сокращением рабочего дня на 1 час – до 19:00. Отделения, которые работают круглосуточно, закроются в 21:00 и откроются в 10:00 1 января.



1, 2 и 7 января все почтовые отделения в Москве будут закрыты кроме отделений 101000, 107241 и 121099. 3, 4, 5, 6 и 8 января отделения «Почты России» в Москве будут работать в обычном режиме.



Уточнить график работы ближайших постовых отделений можно в мобильном приложении «Почты России».