Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     02.11.2019 10:12

Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  почта России  почта  праздники 

2 ноября. Mossovetinfo.ru - В связи с длинными выходными изменился график работы отделений Почты России. Об этом сообщает пресс-служба почты России.

Круглосуточные отделения (101000, 107241 и 121099) все дни работают без перерывов и выходных. Остальные отделения почты России в субботу работают по графику субботы, 3 ноября - по графику сокращенного дня, 4 ноября - выходной.

График работы городских учреждений в Москве в ноябрьские праздники можно узнать здесь.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
почта России  почта  праздники 

Возврат к списку

Лента новостей

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета

18:01 Город (Москва и область) Публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации начались 1 ноября в пяти районах Москвы

Актуальные материалы

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета

17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru