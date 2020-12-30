30 декабря. Mossovetinfo.ru - Режим работы различных городских учреждений изменится в дни новогодних праздников.



Центры госуслуг «Мои документы»



Центры госуслуг «Мои документы» 30 декабря работают до 15:00. 31 декабря в Москве будут работать три дежурных центра госуслуг: центр госуслуг по районам Бескудниковский и Восточное Дегунино, центр госуслуг района Арбат и центр госуслуг района Братеево. Все они будут работать с 09:00 до 18:00. Сотрудники будут оформлять только услуги по регистрации отдельных актов гражданского состояния.



1 января будут открыты 20 центров госуслуг, список которых можно прочитать здесь. Они будут работать с 09:00 до 18:00, перечень оказываемых услуг будет ограничен.



Со 2 по 8 января будут работать 11 дежурных центров госуслуг. Они будут открыты с 10:00 до 19:00. Перечень оказываемых услуг также будет ограничен. Со списком дежурных центров госуслуг можно ознакомиться здесь.



С 9 января центры госуслуг возобновят работу в обычном режиме.



Отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетаний



31 декабря в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания принимать посетителей не будут. В этот день отделы будут регистрировать бракосочетания и расторжения браков только по ранее поданным заявлениям.



В дни новогодних праздников для бракосочетаний будут работать 4 отдела ЗАГС: Шипиловский отдел, а также Дворцы бракосочетаний №№ 1, 3 и 5.



Для регистраций рождения и смерти с 4 по 7 января будут открыты дежурные отделы ЗАГС, со списком которых можно ознакомиться здесь.



8 января все отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетаний будут закрыты, кроме Дворцов бракосочетаний №3 и №5.



С 9 января отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетаний Москвы возобновят работу в обычном режиме.



Ветеринарные клиники



Ветеринарные клиники в дни новогодних праздников продолжат свою работу, однако у ряда клиник изменится режим работы. Подробнее ознакомится с режимом работы ветеринарных клиник можно здесь.



Центры социального обслуживания



Центры социального обслуживания в Москве с 31 декабря по 10 января работать не будут. Однако социальные работники по-прежнему будут выполнять заявки на доставку лекарств, продуктов и товаров первой необходимости гражданам 65+ и тем людям, у кого есть хронические заболевания. Заказать доставку можно по телефону горячей линии комплекса социального развития по телефону: +7 (495) 870-45-09, ежедневно с 08:00 до 21:00.



Кроме того, в дни новогодних праздников центры социального обслуживания будут дистанционно предоставлять консультации по получению социальных услуг, психологической и юридической помощи.



Центры занятости «Моя работа»



30 декабря флагманские центры занятости «Моя работа» и отделы трудоустройства работают с 09:00 до 15:00. С 31 декабря по 10 января центры занятости работать не будут, однако будут действовать дистанционные сервисы, в частности, можно будет подать онлайн-заявление на предоставление услуг по поиску работы, тестированию профессиональных и личностных компетенций, получению профессионального обучения, помощи в открытии собственного дела и регистрации самозанятости.



Центры поддержки семьи и детства



В среду, 30 декабря Центры поддержки семьи и детства будут работать в обычном режиме с 09:00 до 17:00. С 31 декабря до 10 января центры работать не будут, однако в них будет организовано дежурство ответственных лиц для реагирования на случаи семейного неблагополучия ребенка, связанные с угрозой его жизни и здоровью.



Медицинские организации



Столичные поликлиники с 31 декабря по 8 января и 10 января будут работать с 09:00 до 16:00. 9 января поликлиники работают с 09:00 до 18:00. Вызвать врача на дом можно будет с 08:00 до 20:00, прием вызовов - до 19:30. Травмпункты будут работать по графику работы медицинской организации либо круглосуточно.



В детских поликлиниках с 31 декабря по 10 января прием вызовов будет действовать до 14:30, дежурные педиатры будут приезжать по вызовам с 09:00 до 15:00. В это же время в детских поликлиниках будут принимать дежурные врачи. Травмпункты при детских поликлиниках будут работать с 08:00 до 22:00.



Молочно-раздаточные пункты 1 января будут открыты с 12:00 до15:00. 31 декабря, а также с 2 по 10 января — с 06:30 до 15:00.



С 1 по 10 января, в каждом округе будет работать одна дежурная женская консультация. Специалисты будут принимать с 09:00 до 15:00.



Аптеки и аптечные пункты



С 31 декабря по 10 января в каждом районе будет работать дежурная аптека, а также обособленные аптеки. С 31 декабря по 8 января, а также 10 января дежурные аптеки будут работать с 09:00 до 16:00. 9 января аптеки будут работать с 09:00 до 18:00.



Подробнее о работе дежурных аптек в праздничные дни можно узнать здесь, о работе обособленных аптек - здесь.