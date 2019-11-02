2 ноября. Mossovetinfo.ru – Центры госуслуг «Мои документы», органы ЗАГС, поликлиники, социальные учреждения и спецстоянки в Москве будут работать по особому графику в длинные выходные – с 2 по 4 ноября.



Госуслуги и ЗАГС



«Мои документы» 2 и 3 ноября будут работать в обычном режиме (08:00 - 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00), 4 ноября – выходной день. Отделы ЗАГС 3 и 4 ноября также работать не будут.



Поликлиники



Поликлиники 2 и 3 ноября будут работать по графику выходных. 4 ноября на прием во взрослую поликлинику можно с 09:00 до 16:00. Медицинскую помощь на дому также будут оказывать до 16:00. Детские поликлиники будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00. Вызвать врача можно до 14:30.



ТЦСО



2 ноября территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО), центры социальной помощи семье и детям и центры поддержки семьи и детства работают по обычному графику, воскресенье – выходной.



4 ноября ТЦСО открыты с 09:00 до 20:00. В центрах социальной помощи семье и детям и центрах поддержки семьи и детства все услуги можно будет получить с 09:00 до 18:00.



Транспорт



Сервисные центры «Московский транспорт» на улице 1905 года и на Старой Басманной, 2 и 3 ноября работают с 08:00 до 20:00, 4 ноября – выходной. Стоянки на улице Одоевского в проезде Дубовой Рощи и в проезде Энтузиастов работают открыты круглосуточно без выходных. Главный офисе Московской автомобильной дорожной инспекции на Каланчевской улице не работает.



Подробнее о работе государственных учреждений в ноябрьские праздники можно узнать на официальном портале мэра и правительства Москвы.