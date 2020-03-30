30 марта. Mossovetinfo.ru – С 30 марта в связи с введением ограничения передвижения по Москве, центры госусдуг «Мои документы» переходят на новый режим работы, сообщается на официальном сайте центров госуслуг.
Прием граждан проводится не будет, все даты приема по предварительной записи отменяются.
В каждом городском округе будет открыт дежурный центр госуслуг, который будет работать с 08:00 до 20:00 (флагманский офис – с 10:00 до 22:00). В дежурных центрах можно будет получить только одну услугу: государственную регистрацию смерти.
В тоже время такие услуги, как оформление полиса ОМС, расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей, предоставление информации жилищного учета, выписки из ЕГРН, услуги Налоговой службы и Пенсионного фонда и ряд других, доступны москвичам в электронном виде на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и других сайтах ведомств. Ознакомится с полным списком госуслуг, доступных в электронном виде, можно здесь.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.
В четверг, 16 марта Мэр Собянин своим указом ввел дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей. 29 марта Собянин подписал указ об ограничении передвижения по городу в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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