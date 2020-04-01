1 апреля. Mossovetinfo.ru – Во время режима самоизоляции ветеринарные клиники Москвы перешли на работу в режиме предварительной записи, сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.



Посетить ветеринарную клинику можно только в случае крайней необходимости и только после консультации по телефону с ветеринарным специалистом.



Для посещения клиники необходимо предварительно записаться. Это можно сделать на портале mos.ru или с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы». График работы клиники можно узнать во время записи. Ряд клиник приостановил свою работу, если клиника не работает, нужно выбрать другую.



Предварительная запись позволит распределить потоки людей и избежать скопления посетителей. При посещении клиники необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.



Кроме того, период самоизоляции существует возможность вызвать ветеринарного врача на дом, для этого можно позвонить по телефону неотложной ветеринарной помощи: +7 (495) 612-04-25.