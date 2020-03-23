23 марта. Mossovetinfo.ru – В течение недели с 23 по 29 марта в Москву придет потепление, сообщает центр погоды «Фобос».



В первой половине недели в Москве сохранится прохладная погода в дневное время температура будет подниматься не выше +2…+5⁰, в ночное время – ниже ноля. Во второй половине недели начнется потепление, в дневное время температура воздуха вырастет до +10…+13⁰.



В течение всей недели в Москве ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди.