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Город (Москва и область)     23.03.2020 11:34

Какая погода будет в Москве с 23 по 29 марта

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Теги:  погода  прогноз погоды 

23 марта. Mossovetinfo.ru – В течение недели с 23 по 29 марта в Москву придет потепление, сообщает центр погоды «Фобос».

В первой половине недели в Москве сохранится прохладная погода в дневное время температура будет подниматься не выше +2…+5⁰, в ночное время – ниже ноля. Во второй половине недели начнется потепление, в дневное время температура воздуха вырастет до +10…+13⁰.

В течение всей недели в Москве ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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