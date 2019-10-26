26 октября. Mossovetinfo.ru – Каховская линия метро закрыта для пассажиров с субботы, 26 октября, в связи с работами по строительству Большой кольцевой линии.
Закрытие линии необходимо для реконструкции и переоснащения станций для последующего их включения в состав БКЛ. Станции Каховской линии вновь откроются для пассажиров уже в составе БКЛ.
Ранее сообщалось, что на время закрытия вдоль закрытых станций Каховской линии будет запущен компенсационный автобусный маршрут КМ. Автобусы будут ходить от станции «Каховская» до станции «Каширская» с промежуточной остановкой у станции «Варшавская». Автобусы будут ходить с 05:30 утра до 02:00 ночи, интервалы движения в час пик составят 6-7 минут.
Кроме того, на время закрытия линии, изменится схема движения транспорта в районах закрытых станций.
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