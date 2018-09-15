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Город (Москва и область)     15.09.2018 12:26

Какие автобусы изменят маршруты 16 сентября

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Теги:  автобусы 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Некоторые автобусы изменят маршруты 16 сентября в связи с проведением в Москве осеннего велопарада.

Подробнее об изменениях маршрутов можно узнать на сайте Мосгортранса.

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Карта места

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Теги: 
автобусы 

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