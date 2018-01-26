26 января. Mossovetinfo.ru – Опубликован список адресов домов, которые не будут сносить в рамках программы реновации жилья в Москве, так как они имеют архитектурную или историческую ценность.
Список домов, которые не будут сносить в рамках реновации:
Улица Плющиха, дом 55, строение 1
Русаковская улица, дом 8
Марксистская улица, дом 9, строение 3
Нижегородская улица, дом 1
Ведерников переулок, дом 4/12А
Большая Калитниковская улица, дом 42/5, корпус 1
Балакиревский переулок, дом 2/26
Доброслободская улица, дом 10, строение 4
Посланников переулок, дом 9, строение 2
Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 9а
Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 10
Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 11
Госпитальный переулок, дом 4а, строение 3
Бакунинская улица, дом 4–6, строение 1
Аптекарский переулок, дом 8
Хорошёвское шоссе, дом 23, корпус 1
Локомотивный проезд, дом 19а
Проезд Черепановых, дом 48
Проезд Черепановых, дом 52
Коптевская улица, дом 26, корпус 1
Коптевская улица, дом 26, корпус 6
Проезд Черепановых, дом 50
Михалковская улица, дом 42
Михалковская улица, дом 46, корпус 1
Солнечногорская улица, дом 6, корпус 2
Дмитровское шоссе, дом 125, корпус 2
Дмитровское шоссе, дом 127, корпус 2
Дмитровское шоссе, дом 129, корпус 2
Талдомская улица, дом 3
Енисейская улица, дом 16/21
Осташковская улица, дом 5
Улица Летчика Бабушкина, дом 45, корпус 2
Улица Коминтерна, дом 6
Улица Летчика Бабушкина, дом 23
Осташковская улица, дом 19
Улица Руставели, 3, корпус 2
Улица Руставели, 3, корпус 3
Улица Руставели, 3, корпус 6
Изумрудная улица, 38
Изумрудная улица, 63/1
Осташковская улица, дом 8
Осташковская улица, дом 10
Будайская улица, дом 9
Будайский проезд, дом 1
Сельскохозяйственная улица, 28
Вересковая улица, 18
Вересковая улица, 12, корпус 1
Ивовая улица, дом 5
Югорский проезд, дом 16/13
Югорский проезд, дом 18/14
Ярославское шоссе, дом 107а
Ярославское шоссе, дом 126
Ярославское шоссе, дом 128
Ярославское шоссе, дом 130, корпус 1
Улица Егора Абакумова, дом 3
Палехская улица, дом 143
Ярославское шоссе, дом 136
Улица Матросская Тишина, дом 19, корпус 3
Улица Короленко, 6А
Поселок Акулово, дом 6
Поселок Акулово, дом 10
Поселок Акулово, дом 11
Поселок Акулово, дом 14
Малая Семеновская улица, дом 15/17, корпус 1
Малая Семеновская улица, дом 15/17, корпус 2
Малая Семеновская улица, дом 15/17, корпус 5
Суворовская улица, дом 6
Преображенский Вал, дом 24, корпус 1
Преображенский Вал, дом 24, корпус 3
Преображенский Вал, дом 24, корпус 6
Улица Девятая Рота, дом 14
Электрозаводская улица, 12А
5-я Парковая улица, дом 32
4-я Парковая улица, 10
5-я Парковая улица, дом 34
6-я Парковая улица, дом 20/53
6-я Парковая улица, дом 22
6-я Парковая улица, дом 24
6-я Парковая улица, дом 26
6-я Парковая улица, дом 30
Измайловский бульвар, дом 14/36
Измайловский бульвар, дом 47
Измайловский бульвар, дом 59а
Измайловский проспект, дом 49
2-я Прядильная улица, дом 10
14-я Парковая улица, дом 3а
14-я Парковая улица, дом 5
Первомайская улица, дом 105
Первомайская улица, 128/9
Оренбургская улица, дом 6, корпус 1
Оренбургская улица, дом 6, корпус 2
Оренбургская улица, дом 6, корпус 3
Оренбургская улица, дом 8, корпус 1
Оренбургская улица, дом 8, корпус 2
Оренбургская улица, дом 8, корпус 3
Борисовская улица, дом 29
Проспект Буденного, дом 17
Шоссе Энтузиастов, дом 23а
5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корпус 2
1-я Владимирская улица, дом 24, корпус 1
Зеленый проспект, дом 2, корпус 1
3-я Владимирская улица, дом 10
Новогиреевская улица, дом 24, корпус 3
Новогиреевская улица, дом 24, корпус 4
3-я Курьяновская улица, дом 9
Улица Петра Романова, дом 17
Улица Петра Романова, дом 18, корпус 1
Улица Петра Романова, дом 19
Улица Петра Романова, дом 9
Улица Петра Романова, дом 11
Улица Петра Романова, дом 13
Южнопортовая улица, дом 14/32
Капотня, 1-й квартал, дом 6
Капотня, 2-й квартал, дом 10
Капотня, 2-й квартал, дом 11
Капотня, 2-й квартал, дом 2
Капотня, 2-й квартал, дом 1
Капотня, 2-й квартал, дом 9
Красноказарменная улица, дом 12, корпус 4
Упорный переулок, дом 5/9
Золоторожский проезд, дом 4
8-я улица Текстильщиков, дом 16, корпус 2
Саратовская улица, 12/2
Улица Михайлова, дом 20, корпус 1
Рязанский проспект, дом 45, корпус 1
Рязанский проспект, дом 47, корпус 1
Бронницкая улица, дом 6а
Чистопольская улица, дом 3, корпус 1
Чистопольская улица, дом 3, корпус 2
Чистопольская улица, дом 5, корпус 2
Орехово-Зуевский проезд, дом 10
Люблинская улица, дом 129/2
Мариупольская улица, дом 2/123
Улица Судакова, дом 4
Улица Судакова, дом 6
Улица Судакова, дом 8
Люблинская улица, дом 119
Люблинская улица, дом 125
Мариупольская улица, дом 6
Люблинская улица, дом 129
Люблинская улица, дом 133
Нагатинская улица, дом 21, корпус 1
Варшавское шоссе, дом 31
Варшавское шоссе, дом 7, корпус 1
Варшавское шоссе, дом 25
Варшавское шоссе, дом 10, корпус 2
Дербеневская улица, дом 10
Дербеневская улица, дом 14, корпус 2
Дербеневская улица, дом 14, корпус 3
Дербеневская улица, дом 14, корпус 5
5-я Кожуховская улица, дом 4
5-я Кожуховская улица, дом 6
2-й Кожуховский проезд, дом 9
2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 2
2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 3
Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 20
3-й Павелецкий проезд, дом 2
Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 9
Варшавское шоссе, дом 85, корпус 2
Варшавское шоссе, дом 85, корпус 3
Варшавское шоссе, дом 85, корпус 4
Каширское шоссе, дом 66, корпус 1
Каширское шоссе, дом 68, корпус 1
Каширское шоссе, дом 70, корпус 1
Каширское шоссе, дом 72, корпус 1
Улица Гримау, дом 16
Улица Шверника, дом 2, корпус 2
Синельниковская улица, дом 51
Нагорная улица, дом 4
Нагорная улица, дом 5, корпус 1
2-я Рейсовая улица, дом 12
2-я Рейсовая улица, дом 14
1-я Рейсовая улица, дом 1/21
Большая Внуковская улица, дом 23
Большая Внуковская улица, дом 25
Большая Внуковская улица, дом 27
2-я Рейсовая улица, дом 8/29
7-я Лазенки, дом 26
Новозаводская улица, дом 17, корпус 1
Улица Матросова, дом 5
Улица Боженко, дом 10, корпус 1
Улица Боженко, дом 10, корпус 2
Улица Боженко, дом 10, корпус 3
Улица Боженко, дом 12, корпус 1
Улица Боженко, дом 12, корпус 2
Улица Боженко, дом 14, корпус 1
Улица Боженко, дом 14, корпус 2
Улица Боженко, дом 14, корпус 3
Кунцевская улица, дом 7, корпус 1
Кунцевская улица, дом 7, корпус 2
Кунцевская улица, дом 9, корпус 1
Кунцевская улица, дом 9, корпус 2
Партизанская улица, 18, корпус 2
Верейская улица, дом 19
Верейская улица, дом 21
Верейская улица, дом 23
2-й переулок Петра Алексеева, дом 1
1-й переулок Петра Алексеева, дом 2
Сколковское шоссе, дом 22, корпус 1
Улица Расплетина, дом 20
Вишневая улица, 12
Врачебный проезд, дом 6, корпус 1
Подмосковная улица, дом 2/4
Подмосковная улица, 4
Лодочная улица, дом 1, строение 1
Лодочная улица, дом 5, строение 1
Окружная улица, 2
Улица Василия Петушкова, дом 20
Улица Василия Петушкова, дом 20, корпус 1
Улица Дмитрия Рябинкина, дом 7
Улица Дмитрия Рябинкина, дом 6
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Первомайское, Рабочая улица, дом 6
Первомайское, Парковая улица, дом 19
Птичное, улица Центральная Усадьба, дом 2
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