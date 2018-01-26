26 января. Mossovetinfo.ru – Опубликован список адресов домов, которые не будут сносить в рамках программы реновации жилья в Москве, так как они имеют архитектурную или историческую ценность.



Список домов, которые не будут сносить в рамках реновации:



Улица Плющиха, дом 55, строение 1

Русаковская улица, дом 8

Марксистская улица, дом 9, строение 3

Нижегородская улица, дом 1

Ведерников переулок, дом 4/12А

Большая Калитниковская улица, дом 42/5, корпус 1

Балакиревский переулок, дом 2/26

Доброслободская улица, дом 10, строение 4

Посланников переулок, дом 9, строение 2

Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 9а

Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 10

Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 11

Госпитальный переулок, дом 4а, строение 3

Бакунинская улица, дом 4–6, строение 1

Аптекарский переулок, дом 8

Хорошёвское шоссе, дом 23, корпус 1

Локомотивный проезд, дом 19а

Проезд Черепановых, дом 48

Проезд Черепановых, дом 52

Коптевская улица, дом 26, корпус 1

Коптевская улица, дом 26, корпус 6

Проезд Черепановых, дом 50

Михалковская улица, дом 42

Михалковская улица, дом 46, корпус 1

Солнечногорская улица, дом 6, корпус 2

Дмитровское шоссе, дом 125, корпус 2

Дмитровское шоссе, дом 127, корпус 2

Дмитровское шоссе, дом 129, корпус 2

Талдомская улица, дом 3

Енисейская улица, дом 16/21

Осташковская улица, дом 5

Улица Летчика Бабушкина, дом 45, корпус 2

Улица Коминтерна, дом 6

Улица Летчика Бабушкина, дом 23

Осташковская улица, дом 19

Улица Руставели, 3, корпус 2

Улица Руставели, 3, корпус 3

Улица Руставели, 3, корпус 6

Изумрудная улица, 38

Изумрудная улица, 63/1

Осташковская улица, дом 8

Осташковская улица, дом 10

Будайская улица, дом 9

Будайский проезд, дом 1

Сельскохозяйственная улица, 28

Вересковая улица, 18

Вересковая улица, 12, корпус 1

Ивовая улица, дом 5

Югорский проезд, дом 16/13

Югорский проезд, дом 18/14

Ярославское шоссе, дом 107а

Ярославское шоссе, дом 126

Ярославское шоссе, дом 128

Ярославское шоссе, дом 130, корпус 1

Улица Егора Абакумова, дом 3

Палехская улица, дом 143

Ярославское шоссе, дом 136

Улица Матросская Тишина, дом 19, корпус 3

Улица Короленко, 6А

Поселок Акулово, дом 6

Поселок Акулово, дом 10

Поселок Акулово, дом 11

Поселок Акулово, дом 14

Малая Семеновская улица, дом 15/17, корпус 1

Малая Семеновская улица, дом 15/17, корпус 2

Малая Семеновская улица, дом 15/17, корпус 5

Суворовская улица, дом 6

Преображенский Вал, дом 24, корпус 1

Преображенский Вал, дом 24, корпус 3

Преображенский Вал, дом 24, корпус 6

Улица Девятая Рота, дом 14

Электрозаводская улица, 12А

5-я Парковая улица, дом 32

4-я Парковая улица, 10

5-я Парковая улица, дом 34

6-я Парковая улица, дом 20/53

6-я Парковая улица, дом 22

6-я Парковая улица, дом 24

6-я Парковая улица, дом 26

6-я Парковая улица, дом 30

Измайловский бульвар, дом 14/36

Измайловский бульвар, дом 47

Измайловский бульвар, дом 59а

Измайловский проспект, дом 49

2-я Прядильная улица, дом 10

14-я Парковая улица, дом 3а

14-я Парковая улица, дом 5

Первомайская улица, дом 105

Первомайская улица, 128/9

Оренбургская улица, дом 6, корпус 1

Оренбургская улица, дом 6, корпус 2

Оренбургская улица, дом 6, корпус 3

Оренбургская улица, дом 8, корпус 1

Оренбургская улица, дом 8, корпус 2

Оренбургская улица, дом 8, корпус 3

Борисовская улица, дом 29

Проспект Буденного, дом 17

Шоссе Энтузиастов, дом 23а

5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корпус 2

1-я Владимирская улица, дом 24, корпус 1

Зеленый проспект, дом 2, корпус 1

3-я Владимирская улица, дом 10

Новогиреевская улица, дом 24, корпус 3

Новогиреевская улица, дом 24, корпус 4

3-я Курьяновская улица, дом 9

Улица Петра Романова, дом 17

Улица Петра Романова, дом 18, корпус 1

Улица Петра Романова, дом 19

Улица Петра Романова, дом 9

Улица Петра Романова, дом 11

Улица Петра Романова, дом 13

Южнопортовая улица, дом 14/32

Капотня, 1-й квартал, дом 6

Капотня, 2-й квартал, дом 10

Капотня, 2-й квартал, дом 11

Капотня, 2-й квартал, дом 2

Капотня, 2-й квартал, дом 1

Капотня, 2-й квартал, дом 9

Красноказарменная улица, дом 12, корпус 4

Упорный переулок, дом 5/9

Золоторожский проезд, дом 4

8-я улица Текстильщиков, дом 16, корпус 2

Саратовская улица, 12/2

Улица Михайлова, дом 20, корпус 1

Рязанский проспект, дом 45, корпус 1

Рязанский проспект, дом 47, корпус 1

Бронницкая улица, дом 6а

Чистопольская улица, дом 3, корпус 1

Чистопольская улица, дом 3, корпус 2

Чистопольская улица, дом 5, корпус 2

Орехово-Зуевский проезд, дом 10

Люблинская улица, дом 129/2

Мариупольская улица, дом 2/123

Улица Судакова, дом 4

Улица Судакова, дом 6

Улица Судакова, дом 8

Люблинская улица, дом 119

Люблинская улица, дом 125

Мариупольская улица, дом 6

Люблинская улица, дом 129

Люблинская улица, дом 133

Нагатинская улица, дом 21, корпус 1

Варшавское шоссе, дом 31

Варшавское шоссе, дом 7, корпус 1

Варшавское шоссе, дом 25

Варшавское шоссе, дом 10, корпус 2

Дербеневская улица, дом 10

Дербеневская улица, дом 14, корпус 2

Дербеневская улица, дом 14, корпус 3

Дербеневская улица, дом 14, корпус 5

5-я Кожуховская улица, дом 4

5-я Кожуховская улица, дом 6

2-й Кожуховский проезд, дом 9

2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 2

2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 3

Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 20

3-й Павелецкий проезд, дом 2

Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 9

Варшавское шоссе, дом 85, корпус 2

Варшавское шоссе, дом 85, корпус 3

Варшавское шоссе, дом 85, корпус 4

Каширское шоссе, дом 66, корпус 1

Каширское шоссе, дом 68, корпус 1

Каширское шоссе, дом 70, корпус 1

Каширское шоссе, дом 72, корпус 1

Улица Гримау, дом 16

Улица Шверника, дом 2, корпус 2

Синельниковская улица, дом 51

Нагорная улица, дом 4

Нагорная улица, дом 5, корпус 1

2-я Рейсовая улица, дом 12

2-я Рейсовая улица, дом 14

1-я Рейсовая улица, дом 1/21

Большая Внуковская улица, дом 23

Большая Внуковская улица, дом 25

Большая Внуковская улица, дом 27

2-я Рейсовая улица, дом 8/29

7-я Лазенки, дом 26

Новозаводская улица, дом 17, корпус 1

Улица Матросова, дом 5

Улица Боженко, дом 10, корпус 1

Улица Боженко, дом 10, корпус 2

Улица Боженко, дом 10, корпус 3

Улица Боженко, дом 12, корпус 1

Улица Боженко, дом 12, корпус 2

Улица Боженко, дом 14, корпус 1

Улица Боженко, дом 14, корпус 2

Улица Боженко, дом 14, корпус 3

Кунцевская улица, дом 7, корпус 1

Кунцевская улица, дом 7, корпус 2

Кунцевская улица, дом 9, корпус 1

Кунцевская улица, дом 9, корпус 2

Партизанская улица, 18, корпус 2

Верейская улица, дом 19

Верейская улица, дом 21

Верейская улица, дом 23

2-й переулок Петра Алексеева, дом 1

1-й переулок Петра Алексеева, дом 2

Сколковское шоссе, дом 22, корпус 1

Улица Расплетина, дом 20

Вишневая улица, 12

Врачебный проезд, дом 6, корпус 1

Подмосковная улица, дом 2/4

Подмосковная улица, 4

Лодочная улица, дом 1, строение 1

Лодочная улица, дом 5, строение 1

Окружная улица, 2

Улица Василия Петушкова, дом 20

Улица Василия Петушкова, дом 20, корпус 1

Улица Дмитрия Рябинкина, дом 7

Улица Дмитрия Рябинкина, дом 6

Поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, улица Ленина, дом 2

Кокошкино, Школьная улица, дом 1

Первомайское, Рабочая улица, дом 6

Первомайское, Парковая улица, дом 19

Птичное, улица Центральная Усадьба, дом 2

поселок Коммунарка, дом 104

улица Дмитрия Рябинкина, дом 8