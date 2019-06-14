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Город (Москва и область)     14.06.2019 15:12

Какие набережные Москвы благоустроят в 2019 году

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Теги:  набережные  благоустройство 

14 июня. Mossovetinfo.ru — В 2019 году в Москве продолжаться работы по благоустроству городских набережных, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В течение года будут благоустроены исторические набережные в центре города: Овчинниковская и Озерковская. Их общая протяженность составляет около 3 километров, а площадь благоустройства составит порядка 8 гектар. На набережных появятся детские и спортивные площадки, кафе, зоны для воркаута, вендинговые автоматы.

Продолжатся работы по благоустройству Симоновской и Крутицкой набережных, которые будут превращены в современные общественные пространства, удобные для пешеходов.

В районе ЗИЛа завершатся работы по созданию набережной Марка Шагала, также будут благоустроены набережные в Южнопортовом районе и в Каптоне.

Помимо набережных Москвы-реки, будет проведено благоустройство набережных Яузы, Сходни и других московских водоемов.


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Карта места

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Теги: 
набережные  благоустройство 

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