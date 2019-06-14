14 июня. Mossovetinfo.ru — В 2019 году в Москве продолжаться работы по благоустроству городских набережных, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



В течение года будут благоустроены исторические набережные в центре города: Овчинниковская и Озерковская. Их общая протяженность составляет около 3 километров, а площадь благоустройства составит порядка 8 гектар. На набережных появятся детские и спортивные площадки, кафе, зоны для воркаута, вендинговые автоматы.



Продолжатся работы по благоустройству Симоновской и Крутицкой набережных, которые будут превращены в современные общественные пространства, удобные для пешеходов.



В районе ЗИЛа завершатся работы по созданию набережной Марка Шагала, также будут благоустроены набережные в Южнопортовом районе и в Каптоне.



Помимо набережных Москвы-реки, будет проведено благоустройство набережных Яузы, Сходни и других московских водоемов.