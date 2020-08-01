1 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 августа в Москве снимается еще ряд ограничений, введенных из-за коронавируса.



- Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.



- Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.



- возобновляют свою работу кружки и секции программы «Московское долголетие», но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.



Москва поэтапно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Большинство ограничений были сняты в июне.