1 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 августа в Москве снимается еще ряд ограничений, введенных из-за коронавируса.
- Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.
- Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.
- возобновляют свою работу кружки и секции программы «Московское долголетие», но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.
Москва поэтапно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Большинство ограничений были сняты в июне.
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