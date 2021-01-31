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Город (Москва и область)     31.01.2021 09:07

Какие ограничения введены 31 января в центре Москвы

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Теги:  транспорт  МВД  полиция  наземный транспорт  метро  метрополитен 

31 января. Mossovetinfo.ru – Ограничения для передвижения пешеходов введены в воскресенье, 31 января, в центре Москвы. МВД ранее сообщало, что это сделано в связи с поступающими из СМИ и интернета призывами граждан к участию в несанкционированных акциях.

С 8:00 31 января в центре Москвы закрыты семь станций метро. Также изменены маршруты наземного транспорта.

По требованию полиции в воскресенье нельзя припарковаться на следующих улицах: Моховая улица, Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные.

Все ограничения действуют до особого распоряжения полиции.

МВД ранее предупредило об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях.

Изменения в работе городского транспорта 31 января в Москве. Карта


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Теги: 
транспорт  МВД  полиция  наземный транспорт  метро  метрополитен 

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