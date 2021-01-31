09:07 Город (Москва и область) Какие ограничения введены 31 января в центре Москвы
22:18 Город (Москва и область) С 8:00 31 января поезда метро не будут останавливаться на семи станциях в центре Москвы
14:26 Город (Москва и область) «Детский мир» и рестораны в районе Лубянской площади будут закрыты 31 января
13:10 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты наземного транспорта в центре Москвы 31 января
13:07 Город (Москва и область) Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся 31 января
09:07 Город (Москва и область) Какие ограничения введены 31 января в центре Москвы
22:18 Город (Москва и область) С 8:00 31 января поезда метро не будут останавливаться на семи станциях в центре Москвы
14:26 Город (Москва и область) «Детский мир» и рестораны в районе Лубянской площади будут закрыты 31 января
13:10 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты наземного транспорта в центре Москвы 31 января
11:16 Город (Москва и область) Власти Москвы заявили о намерении достроить БКЛ в 2022 году
13:45 Происшествия В реанимации находится женщина пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января