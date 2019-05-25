25 мая. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии московского метро между станциями «Кунцевская» и «Киевская» закрыт в субботу и воскресенье, 25 и 26 мая. Участок закрыт в рамках реконструкции Филевской линии.
Закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» Поезда ходят от станции «Киевская» до станции «Александровский сад» и до станции «Международная».
На время закрытия станций запущены бесплатные автобусы.
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
11:04 Власть Собянин подписал закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму
10:22 Власть Собянин уволил заместителя руководителя департамента капремонта Москвы
10:16 Общество Вечером 25 мая в Москве ожидается гроза
10:12 Город (Москва и область) Какие станции фиолетовой ветки метро закрыты 25 мая
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро
13:43 Общество В конце мая в Москву придет 30-градусная жара
12:07 Город (Москва и область) Схема движения изменится на юго-востоке Москвы 25 и 26 мая