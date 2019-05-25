25 мая. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии московского метро между станциями «Кунцевская» и «Киевская» закрыт в субботу и воскресенье, 25 и 26 мая. Участок закрыт в рамках реконструкции Филевской линии.



Закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» Поезда ходят от станции «Киевская» до станции «Александровский сад» и до станции «Международная».



На время закрытия станций запущены бесплатные автобусы.