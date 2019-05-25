25 мая. Mossovetinfo.ru – Три станции Таганско-Краснопресненской линии закрыты на сутки в субботу, 25 мая, для присоединения Некрасовской линии метро.



Закрыты станции «Жулебино» и «Котельники». Поезда ходят только между станциями «Планерная» и «Выхино». Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами.