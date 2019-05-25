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Город (Москва и область)     25.05.2019 10:12

Какие станции фиолетовой ветки метро закрыты 25 мая

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Теги:  метро  метрополитен  Таганско-Краснопресненская линия  Некрасовская линия 

25 мая. Mossovetinfo.ru – Три станции Таганско-Краснопресненской линии закрыты на сутки в субботу, 25 мая, для присоединения Некрасовской линии метро.

Закрыты станции «Жулебино» и «Котельники». Поезда ходят только между станциями «Планерная» и «Выхино». Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Таганско-Краснопресненская линия  Некрасовская линия 

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