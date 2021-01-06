6 января. Mossovetinfo.ru – В 2021 году в Москве планируется открыть 11 новых станций метро, все они находятся на Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Заработают станции «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» и «Зюзино». Всего на БКЛ будет 31 станция. Кольцо замкнется в 2022 году.



В последний день 2020 года для пассажиров открылась станция БКЛ «Электрозаводская».