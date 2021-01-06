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Город (Москва и область)     06.01.2021 22:17

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году

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Теги:  метро  БКЛ  Большая кольцевая линия 

6 января. Mossovetinfo.ru – В 2021 году в Москве планируется открыть 11 новых станций метро, все они находятся на Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заработают станции «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» и «Зюзино». Всего на БКЛ будет 31 станция. Кольцо замкнется в 2022 году.

В последний день 2020 года для пассажиров открылась станция БКЛ «Электрозаводская».


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Карта места

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Теги: 
метро  БКЛ  Большая кольцевая линия 

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