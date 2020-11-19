19 ноября. Mossovetinfo.ru – В 2021 году в Москве откроют девять новых станций Большой Кольцевой линии метро, сообщил журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
По словам Бочкарева, в следующем году для пассажиров откроются четыре станции юго-западного участка БКЛ: «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского» и «Давыдково», 3 станции южного участка - «Калужская», «Зюзино» и «Улица Новаторов», а также две станции западного участка - «Кунцевская» и «Терехово».
Открытие этих станций позволит запустить движение по половине БКЛ от «Савеловской» до «Каховской». Вторая часть кольца от «Каховской» до «Мневников» будет запускаться поэтапно, порядок запуска будет определен позднее.
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