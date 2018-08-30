30 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве с начала 2018 года уже открылись 15 новых станций метро.
В феврале открылся первый участок Большой кольцевой линии. Пассажиров приняли «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и «Петровский парк».
В марте открылись три станции Люблинско-Дмитровской линии: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».
В августе заработали семь станций Калининско-Солнцевской линии: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».
До конца года планируется завершить строительство участка Кожуховской линии метро. Это станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».
Кроме того, на Замоскворецкой линии завершается строительство станции «Беломорская».
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