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Город (Москва и область)     23.04.2018 16:02

Какие улицы перекроют 23 апреля в связи с репетицией парада Победы

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Теги:  Парад Победы  перекрытия 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы в центре Москвы перекроют вечером в понедельник, 23 апреля, в связи с репетицией парада Победы.

С 21:30 будет перекрыто движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.

Перекрытия снимут после прохождения колонны военной техники. Какие улицы перекроют в другие дни из-за репетиций парада, читайте здесь.


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Карта места

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Теги: 
Парад Победы  перекрытия 

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