23 апреля. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы в центре Москвы перекроют вечером в понедельник, 23 апреля, в связи с репетицией парада Победы.
С 21:30 будет перекрыто движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.
Перекрытия снимут после прохождения колонны военной техники. Какие улицы перекроют в другие дни из-за репетиций парада, читайте здесь.
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