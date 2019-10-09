9 октября. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением на стадионе «Лужники» футбольного матча между сборными России и Шотландии, в четверг 10 октября будет перекрыт ряд улиц вблизи стадиона, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.
С 22:00 до окончания мероприятия для движения транспорта будут перекрыты участок Проектируемого проезда № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора, улица Доватора на участке от Хамовнического вала до 3-й Фрунзенской улицы, участок улицы 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора, участок 3-й Фрунзенской улицы от улицы Доватора до улицы Ефремова, участок улицы Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы, Трубецкая улица на участке от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта, переулок Хользунова на участке от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта, участок дублера Комсомольского проспекта на участке от переулка Хользунова до дома № 20, строение 1 по Комсомольскому проспекту.
Кроме того, с 06:00 до окончания мероприятия на всех перекрытых улицах будет запрещена парковка.
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