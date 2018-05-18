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Город (Москва и область)     18.05.2018, 13:29

Какие улицы перекроют в Москве 19 и 20 мая

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Теги:  ограничение движения 

18 мая. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в Москве перекроют для движения автомобилей в предстоящие выходные в связи с проведением различных мероприятий, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В субботу 19 мая в связи с проведением Плехановского кросс с 10:00 до 14:00 для автомобилистов будут перекрыты Стремянный переулок, улица Щипок, Большой Строченовский переулок, улица Зацепа и Зацепский тупик.

20 мая в связи с проведением велопарада с 00:00 до 18:00 будут перекрыты улица Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. С 08:30 и до прохождения колонны будет перекрыто движение по Садовому кольцу. с 13:00 до проезда колонны будет перекрыто движение по Каланчевской улице.

Также 20 мая в связи с проведением Московского полумарафона с 07:00 до 12:40 будет перекрыто движение автомобилей по улице Лужники, Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережным, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту, улице Балчуг, Раушской, Космодамианской и Софийской набережным, Фалеевскому переулку, Болотной улице и по площади Васильевский Спуск. Движением по перечисленным улицам будет открываться по мере прохождения участников полумарафона.

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Карта места

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Теги: 
ограничение движения 

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