18 мая. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в Москве перекроют для движения автомобилей в предстоящие выходные в связи с проведением различных мероприятий, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.





В субботу 19 мая в связи с проведением Плехановского кросс с 10:00 до 14:00 для автомобилистов будут перекрыты Стремянный переулок, улица Щипок, Большой Строченовский переулок, улица Зацепа и Зацепский тупик.





20 мая в связи с проведением велопарада с 00:00 до 18:00 будут перекрыты улица Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. С 08:30 и до прохождения колонны будет перекрыто движение по Садовому кольцу. с 13:00 до проезда колонны будет перекрыто движение по Каланчевской улице.





Также 20 мая в связи с проведением Московского полумарафона с 07:00 до 12:40 будет перекрыто движение автомобилей по улице Лужники, Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережным, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту, улице Балчуг, Раушской, Космодамианской и Софийской набережным, Фалеевскому переулку, Болотной улице и по площади Васильевский Спуск. Движением по перечисленным улицам будет открываться по мере прохождения участников полумарафона.