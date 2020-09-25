25 сентября. Mossovetinfo.ru - В субботу, 26 сентября в Москве пройдет традиционный осенний мотопарад, посвященный закрытию мотосезона, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.



Вначале столичные байкеры проведут мотопробег по Садовому кольцу, а затем в Парке Горького пройдет мотофестиваль.



В связи с проведением мотопробега, с 11:50 будут закрыты для движения транспорта будет закрыт участок пропсекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, улица Маши Порываевой и участок Садового кольца от Каланчевской улицы до Ленинского проспекта.



Закрытые улицы будут открываться для движения транспорта по мере прохождения мотоколонны.