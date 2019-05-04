Какие улицы перекроют в Москве 4 мая

4 мая. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы перекроют в Москве 4 мая в связи с проведением репетиции парада в честь Дня Победы и мотопарада.



С 11:00 из-за мотопарада будет перекрыт участок Садового кольца от Новой Басманной улицы до Ленинского проспект. Движение откроют после прохождения мотоколонны. С 11:00 до 13:00 перекроют Фрунзенскую набережную от улицы Хамовнический вал до Садового кольца.



С 17:30 в связи с проведением репетиции парада 9 мая будет ограничено движение на северо-западе и в центре Москвы.



Движение будет восстановлено по мере прохождения колонны на участке: ул. Нижние Мневники – ул. Мневники (от ул. Народного Ополчения до Звенигородского ш.) – Звенигородское шоссе – ул. Красная Пресня – ул. Баррикадная – ул. Садовая-Кудринская – ул. Большая Садовая – Триумфальная пл.



С 17:30 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим улицам:



- ул. Тверская (от Страстного бульвара до ул. Моховая);

- ул. Моховая;

- ул. Охотный ряд;

- Театральный пр-д;

- Новая пл.;

- Старая пл.;

- Китайгородский пр-д;

- Москворецкая наб.;

- Кремлевская наб.;

- Гончарная наб. (от Гончарного проезда);

- Котельническая наб.;

- Устьинская наб.;

- Б. Москворецкий мост;

- М. Москворецкий мост;

- Чугунный мост;

- ул. Болотная;

- Болотная пл.;

- Софийская наб.;

- Раушская наб.;

- Болотная наб.;

- Фалеевский пер.;

- ул. Балчуг;

- Лубочный пер.;

- Садовническая наб. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);

- Садовническая ул. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);

- 1-й Раушский пер.;

- 2-й Раушский пер.;

- ул. Солянка;

- Б. Путинковский пер.



С 22:30 ограничат движение на:



- Б. Каменном мосту;

- Боровицкой пл.;

- ул. Воздвиженка;

- ул. Новый Арбат;

- Новинском бул.;

- ул. Баррикадная;

- ул. Красная Пресня;

- ул. Садовая-Кудринская;

- ул. Большая Садовая;

- Триумфальной пл.;

- ул. 1-я Брестская (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

- ул. 2-я Брестская (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

- Звенигородском ш.;

- ул. Мневники;

- ул. Нижние Мневники.