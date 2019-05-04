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Город (Москва и область)     04.05.2019 08:50

Какие улицы перекроют в Москве 4 мая

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Теги:  перекрытия  ограничение движения 

4 мая. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы перекроют в Москве 4 мая в связи с проведением репетиции парада в честь Дня Победы и мотопарада.

С 11:00 из-за мотопарада будет перекрыт участок Садового кольца от Новой Басманной улицы до Ленинского проспект. Движение откроют после прохождения мотоколонны. С 11:00 до 13:00 перекроют Фрунзенскую набережную от улицы Хамовнический вал до Садового кольца.

С 17:30 в связи с проведением репетиции парада 9 мая будет ограничено движение на северо-западе и в центре Москвы.

Движение будет восстановлено по мере прохождения колонны на участке: ул. Нижние Мневники – ул. Мневники (от ул. Народного Ополчения до Звенигородского ш.) – Звенигородское шоссе – ул. Красная Пресня – ул. Баррикадная – ул. Садовая-Кудринская – ул. Большая Садовая – Триумфальная пл.

С 17:30 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим улицам:

- ул. Тверская (от Страстного бульвара до ул. Моховая);
- ул. Моховая;
- ул. Охотный ряд;
- Театральный пр-д;
- Новая пл.;
- Старая пл.;
- Китайгородский пр-д;
- Москворецкая наб.;
- Кремлевская наб.;
- Гончарная наб. (от Гончарного проезда);
- Котельническая наб.;
- Устьинская наб.;
- Б. Москворецкий мост;
- М. Москворецкий мост;
- Чугунный мост;
- ул. Болотная;
- Болотная пл.;
- Софийская наб.;
- Раушская наб.;
- Болотная наб.;
- Фалеевский пер.;
- ул. Балчуг;
- Лубочный пер.;
- Садовническая наб. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);
- Садовническая ул. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);
- 1-й Раушский пер.;
- 2-й Раушский пер.;
- ул. Солянка;
- Б. Путинковский пер.

С 22:30 ограничат движение на:

- Б. Каменном мосту;
- Боровицкой пл.;
- ул. Воздвиженка;
- ул. Новый Арбат;
- Новинском бул.;
- ул. Баррикадная;
- ул. Красная Пресня;
- ул. Садовая-Кудринская;
- ул. Большая Садовая;
- Триумфальной пл.;
- ул. 1-я Брестская (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
- ул. 2-я Брестская (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
- Звенигородском ш.;
- ул. Мневники;
- ул. Нижние Мневники.

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Карта места

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Теги: 
перекрытия  ограничение движения 

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