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Город (Москва и область)     20.08.2018 09:08

Какие улицы перекроют в Москве из-за полумарафона 26 августа

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Теги:  перекрытие движения  полумарафон 

20 августа. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением полумарафона «Лужники», в воскресенье, 26 августа в Москве перекроют ряд улиц, сообщает портал mos.ru.

Будут перекрыты Новодевичья и Лужнецкая набережные, улица Лужники, Новоандреевский и Крымский мосты, Пречистенская набережная, улица Ленивка, Большой Москворецкий, Большой Устьинский и Шлюзовой мосты, Москворецкая набережная, улица Болотная, Раушская набережная, Фалеевский переулок, Дербеневская, Софийская и Кремлевские набережные.

Движение будет перекрыто с 07:00 до 13:30.


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения  полумарафон 

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