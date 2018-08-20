20 августа. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением полумарафона «Лужники», в воскресенье, 26 августа в Москве перекроют ряд улиц, сообщает портал mos.ru.
Будут перекрыты Новодевичья и Лужнецкая набережные, улица Лужники, Новоандреевский и Крымский мосты, Пречистенская набережная, улица Ленивка, Большой Москворецкий, Большой Устьинский и Шлюзовой мосты, Москворецкая набережная, улица Болотная, Раушская набережная, Фалеевский переулок, Дербеневская, Софийская и Кремлевские набережные.
Движение будет перекрыто с 07:00 до 13:30.
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