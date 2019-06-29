29 июня. Mossovetinfo.ru – Десятки улиц в центре Москвы будут перекрыты в ночь на 30 июня в связи с проведением Московской международной велоночи. Улицы будут открыть поэтапно. Об этом сообщили в транспортном комплексе в столицы.



Районы перекрытий:



Садовое кольцо от Зубовского бульвара до разворота в районе улицы Новый Арбат – Проточный переулок – Смоленская набережная – Краснопресненская набережная до дома 10 (30 июня с 00:20 до 00:50);



Краснопресненская набережная, дом 10 – улица 1905 года – разворот под Краснопресненским путепроводом – улица Сергея Макеева до Ваганьковского кладбища, улицы Сергея Макеева, дома 15 (30 июня с 00:57 до 01:15);



улица Сергея Макеева – Ходынская улица – улица Пресненский Вал – улица Грузинский Вал – площадь Тверская Застава – 1–я Тверская–Ямская улица – Тверская улица – Благовещенский переулок – Ермолаевский переулок – аллея Архитектора Шехтеля – Большая Садовая улица до дома 10 – двор Булгакова на Садовой (30 июня с 01:25 до 01:55);



Большая Садовая улица – Садовая –Триумфальная улица – Садовая–Каретная улица – Садовая–Самотечная улица до дома 20, стр. 1 (30 июня с 02:02 до 02:15);



Садовая–Самотечная улица – Садовая–Сухаревская улица до Большой Сухаревской площади (30 июня с 02:22 до 02:30);



Садовая–Спасская улица – Мяснцикая улица до дома 39, строение 1 (30 июня с 02:37 до 02:50);



Мясницкая улица – Лубянская площадь – Новая площадь – Старая площадь до Славянской площади (30 июня с 02:57 до 03:15);



Китайгородский проезд – Москворецкая набережная – Кремлевская набережная – Пречистенская набережная – Соймоновский проезд – площадь Пречистенские ворота (30 июня с 03:22 до 03:40);



улица Остоженка до Музея Москвы – Зубовский бульвар, дом 2 (30 июня с 03:47 до 04:00).