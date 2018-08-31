31 августа. Mossovetinfo.ru – Участок Садового кольца и более 20 улиц перекроют в Москве в ночь с 1 на 2 сентября в связи с проведением «Велоночи», сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.



Маршрут «Велоночи» пройдет по Садовому Кольцу от Парка Горького до съезда на улицу Коровий Вал, а также по улицам Коровьему Валу, Люсиновской, Большой Серпуховской, по Николоямской, Андроньевской и Красноказарменной набережным, улице Павла Андреева, Красноказарменной, по 1-му Красноказарменному проезду, Солдатской улице и Госпитальному Валу.



Кроме того, будут перекрыты улица Новая Дорога, Семеновская и Преображенская набережные, набережная Ганнушкина, проспект Ветеранов и Ростокинский проезд.