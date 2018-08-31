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Город (Москва и область)     31.08.2018 15:54

Какие улицы перекроют в Москве в ночь с 1 на 2 сентября из-за "Велоночи"

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Теги:  Велоночь  ограничения движения  ЦОДД 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Участок Садового кольца и более 20 улиц перекроют в Москве в ночь с 1 на 2 сентября в связи с проведением «Велоночи», сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Маршрут «Велоночи» пройдет по Садовому Кольцу от Парка Горького до съезда на улицу Коровий Вал, а также по улицам Коровьему Валу, Люсиновской, Большой Серпуховской, по Николоямской, Андроньевской и Красноказарменной набережным, улице Павла Андреева, Красноказарменной, по 1-му Красноказарменному проезду, Солдатской улице и Госпитальному Валу.

Кроме того, будут перекрыты улица Новая Дорога, Семеновская и Преображенская набережные, набережная Ганнушкина, проспект Ветеранов и Ростокинский проезд.


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Карта места

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Теги: 
Велоночь  ограничения движения  ЦОДД 

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